Mezey Györgyre emlékeznek edzőtársai és kollégái

A kiváló szakvezetőre korábbi edzőtársai, kollégái emlékeznek. Egervári Sándorral még együtt futballozott a Budapesti Spartacus NB I/B-s, tehát másodosztályú együttesében, majd Egervárival indult a nagy menetelés a nemzeti együttessel még 1983-ban, később Kuvaitban is együtt dolgoztak. Valamint a 1990 tavaszán a Videotonnál, később BVSC-nél, utóbbi klubbal bajnoki ezüstérmet szereztek.

Mezey Györgyöt ünneplik játékosai a bajnoki aranyérem után, 2011 nyarán

Forrás: Fehérvár FC

Egervári – aki szintén dolgozott szövetségi kapitányként, három éven át - hét esztendeje szenvedett agyvérzést, szellemileg teljesen ép, azonban mozgásában korlátozott, elektromos autóval közlekedik, valamint otthonában is néha segítségre szorul, a szomszédban élő lánya gondoskodik róla. A háromszoros bajnok trénert megviselte Mezey György halála.

-Tartottuk a kapcsolatot, az utolsó napokban is beszéltem a családjával, tudtam, hogy betegeskedik, hirtelen rosszabbra fordult az állapota. Húsz évet dolgoztunk közösen, futballoztunk is együtt. A Szpariban játszottunk, én az aktív labdarúgóként töltött utolsó fél évébe kapcsolódtam bele, ő abbahagyta a focit, a katedra irányába mozdult el, a Testnevelési Egyetem Tudományos Kutatóintézetében kezdett dolgozni. Jó játékos volt, középső védő, olvasta a játékot, később az edzőm lett az MTK-ban, a bronzérmes csapatban volt a szakvezető. Gyuri kilenc évvel volt idősebb nálam. Amikor Mészöly Kálán távozása után kinevezték szövetségi kapitánynak, azonnal felkért, legyek a segítője, Tajti Józseffel kerültünk mellé, megosztotta a feladatokat, egyenrangú félként kezelt bennünket, Tajti is pár évvel idősebb volt nálam. Mexikó után, 1986 őszén együtt mentünk ki Kuvaitba előbb a válogatotthoz, majd egy klubcsapathoz, aztán együtt jöttünk vissza Magyarországra, Gyuri ismét szövetségi kapitány lett. Jól is indultunk, aztán a bundabotrány elmosta azt a válogatottat. Később dolgoztunk Fehérváron, majd a BVSC-nél.

Egervári azt mondja, Mezey doktor megelőzte a korát, kivételesen felkészült volt.

A fehérvári városháza erkélyén az utolsó bajnoki összecsapást követően

Forrás: Fehérvár FC

-Meglátott olyan dolgokat, amiket más nem. Nem véletlenül érdekelte a futball tudományos oldala, a TF-en töltött időszak alatt nagyon sok mindent megtanult, a modern labdarúgás vívmányait ismerte és alkalmazta is. Fiatal edzőként már az MTK-nál is forradalmasított dolgokat, bronzérmesek lettünk, később kapitányként is klubedzőként is maradandót alkotott, nem véletlen, hogy az UEFA-nál is dolgozott, szakmai bizottságokban, a világversenyeken az elemzők között. Megdolgozott érte, hogy a kontinensünkön negyven éve őt választották a legjobb edzőnek. Aztán fél évvel később jött Mexikó, az utolsó világbajnoki szereplésünk. Még ma is vitatkozunk azon, mit kellett volna másként csinálnunk. Én úgy gondolom, nem szakmai hibákat vétettünk – persze, lehet, mi is elrontottunk dolgokat -, de én a legfőbb problémát abban látom, hogy a játékosok a saját karrierjükkel, a nyugati szerződésekkel foglalkoztak. Az egyéni továbblépésük, a karrierjük volt a döntő.