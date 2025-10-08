In Memoriam Mezey György (1941-2025)

Gyuri bácsi! Évtizedek óta ismertük egymást, és megtiszteltetésnek tartottam, hogyha érintőlegesen is, de dolgozhattam Veled, itt Fehérváron. Általában többségében megtartottad azt a bizonyos „három lépés” távolságot a sajtó képviselőivel, ám amikor 2009 nyarán hosszas huzavona után leültél vezetőedzőként a Vidi kispadjára onnantól szinte napi kapcsolatba kerültünk. Nem mindenkinek vetted fel a telefont, emlékszem arra, hogy először boldogult Horváth Gabit, Perát kellett hívnom, és csak utána kereshettelek. Egy idő után erre nem volt szükség, mert azt mondtad, „megvan a számod, hívjál bármikor”. Ez a szám azóta is benne van az éppen aktuális készülékemben, sőt alkalomadtán miután elhagytad a klubot beszéltünk is. Az is belém égett, hogy nem indult könnyen, szeretted volna, ha az akkortájt U20-as vb-n bronzérmes csapatból többen is átszerződnek Fehérvárra, ám a piszkos anyagiak ezt megakadályozták. Nem értetted, hogy egy ilyen patinás klub, mint a Vidi nem lehet vonzó egy pályája elején járó labdarúgónak. Nincs jobb szó, ki voltál akadva, de nagyon. Aztán csak összejött egy olyan legénység, amelyet a saját elképzelésed szerint formáltál bajnokká. Igen, ez a gárda javarészt Neked köszönhette az egyesület első aranyérmét. Az más kérdés, hogy ezt követően kurtán, furcsán be kellett fejezned egy jól elindított folyamatot, amelyet három évre terveztél... Annyit talán megérdemeltél volna az akkori tulajdonostól, hogy annyit mondjon, „Gyuri, maradj, fejezd be!”. A mai napig előttem van, ahogy az első év ezüstérme után, a második első helyét megszerzését követően lesétáltál a Sóstói stadion alapvonaláig, és meghajoltál a B-közép előtt. Majd nem sokkal később hivatalossá vált, nem Veled képzelik el a jövőt. Zárszóként annyit mondtál nekem, amikor elbúcsúztál – személyesen már később nem nagyon találkoztunk – „kijárt volna számomra a kihívás nemzetközi porondon, megfeleltem volna neki!” Sajnos ezt soha nem tudhattuk meg…

Legyen Neked könnyű a föld, Gyuri bácsi!