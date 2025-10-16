október 16., csütörtök

Gál névnap

+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ízes-illatos Bory-vár és Országalma

30 perce

Elképzelted már Fehérvár látványosságait mézeskalácsként? Akár te is megalkothatod őket! (galéria)

Címkék#mézeskalács város#adventi időszak#mézeskalács

Különleges közösségi kezdeményezésre hívják Székesfehérvár és a környék lakóit az adventi időszak közeledtével. A szervezők közösen szeretnének egy varázslatos, illatos mézeskalácsvárost megépíteni.

Feol.hu

A felhívás mindenkihez szól – nagyvállalatoktól és civil szervezetektől kezdve az óvodás csoportokon, iskolai osztályokon és családokon át egészen a lelkes magánszemélyekig –, akik szeretnének részt venni ebben a meghitt alkotásban. A mézeskalácsváros célja, hogy a közösségek együtt építsenek egy apró, mesébe illő települést házikókból, közösségi terekből vagy akár ikonikus fehérvári épületekből. Az alkotók saját ötleteik alapján formázhatják meg a városrészleteket – lehet ez egy egyszerű ház, a Bory-vár kicsinyített mása, vagy éppen a kedvenc kávézójuk édességből megálmodva.

Mézeskalácsból épülhet meg Székesfehérvár
Mézeskalácsból épülhet meg Székesfehérvár
Forrás: Mesterséges intelligencia által készített kép

Valóság, mézeskalácsból

A kész házikókat november 3–21. között várják a szervező Székesfehérvári Közösségi Központ portáján (Fürdő sor 3.), ahol legfeljebb három alkotást lehet leadni egy csapattól. Fontos, hogy a házak stabil alapra épüljenek, legfeljebb 20×30 centiméteres méretben, különleges esetben 30×30 centiméterig.

A varázslatos városka november 29. és december 23. között lesz megtekinthető a központ aulájában, ahol a látogatók gyönyörködhetnek a közös munka eredményében. Az adventi időszak után az alkotásokat megpróbálják megőrizni, hogy jövőre újra bővíthessék a mézeskalács-világot.

Édes Fehérvár: épületek mézeskalácsból

Fotók: A mesterséges intelligencia által generált képek

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu