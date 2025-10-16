Elképzelted már Fehérvár látványosságait mézeskalácsként? Akár te is megalkothatod őket! (galéria)

A felhívás mindenkihez szól – nagyvállalatoktól és civil szervezetektől kezdve az óvodás csoportokon, iskolai osztályokon és családokon át egészen a lelkes magánszemélyekig –, akik szeretnének részt venni ebben a meghitt alkotásban. A mézeskalácsváros célja, hogy a közösségek együtt építsenek egy apró, mesébe illő települést házikókból, közösségi terekből vagy akár ikonikus fehérvári épületekből. Az alkotók saját ötleteik alapján formázhatják meg a városrészleteket – lehet ez egy egyszerű ház, a Bory-vár kicsinyített mása, vagy éppen a kedvenc kávézójuk édességből megálmodva.

Mézeskalácsból épülhet meg Székesfehérvár

Forrás: Mesterséges intelligencia által készített kép

Valóság, mézeskalácsból

A kész házikókat november 3–21. között várják a szervező Székesfehérvári Közösségi Központ portáján (Fürdő sor 3.), ahol legfeljebb három alkotást lehet leadni egy csapattól. Fontos, hogy a házak stabil alapra épüljenek, legfeljebb 20×30 centiméteres méretben, különleges esetben 30×30 centiméterig.

A varázslatos városka november 29. és december 23. között lesz megtekinthető a központ aulájában, ahol a látogatók gyönyörködhetnek a közös munka eredményében. Az adventi időszak után az alkotásokat megpróbálják megőrizni, hogy jövőre újra bővíthessék a mézeskalács-világot.