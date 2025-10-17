Mészáros Lőrinc hatalmas összeget ajánlott fel, pályázni lehet a milliókra

Bálint Istvánné Andrea, Bicske polgármestere örömmel jelentette be Facebook-oldalán, hogy az összeg idén is megérkezett! ​Ahogy Mészáros Lőrinc a tavaszi átadó ünnepségen kiemelte, nagycsaládosként szívügye a fiatalok támogatása.

A bicskei családok otthonteremtésében segít a Mészáros Lőrinc és a program.

Folytatódik a program: idén is 100 millió érkezett a családoknak Mészáros Lőrinctől

Mészáros Lőrinc üzletember önzetlen segítségének és nagyvonalú felajánlásának köszönhetően a tavaly meghirdetett lakásfelújítási és korszerűsítési pályázatot ismét meg fogjuk hirdetni.

A vállalkozó a tavaszi támogatás átadási ünnepségen újabb 100 millió forintot ajánlott fel a program folytatására, ami megérkezett az alapítvány számlájára. A pályázati feltételek decemberbe kerülnek kiírásra. Hiszem, hogy a hozzájárulások jó helyre kerülnek, és segítenek abban, hogy az érintettek tovább erősítsék településünket. Hálásan köszönöm Mészáros Lőrincnek, hogy ezzel segíti a bicskei fiatal családokat!

Bicske jövőjébe is fektetnek, amikor a családokon segítenek

Mészáros Lőrinc ötletgazdaként és támogatóként kapcsolódik ahhoz a bicskei projekthez, amelyet az alapítvány otthonfelújítási és korszerűsítési célokra indított. A Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány célja segíteni azoknak, akik valamilyen szempontból nehéz helyzetben élnek. Kiemelten támogatják az olyan családokat, amelyeknek szükségük van lakásaik, házaik felújítására, korszerűsítésére, hogy jobb lakókörnyezetük legyen, annak érdekében is, hogy Bicske és a település közösségének hosszútávú fennmaradását és jövőjét is segítsék. 2025 márciusában a Mészáros Csoport 100 millió forintos támogatást nyújtott a bicskei családok számára, amelyet a közalapítvány pályázati rendszeren keresztül osztott szét. Már akkor bejelentették, hogy további 100 millió forint keretösszegű programmal folytatják a helyi otthonok felújítását és korszerűsítését segítő kezdeményezést. Azok a családok, amelyek nyernek a támogatásból, azt vállalják, hogy legalább öt évig a településen maradnak, így biztosítva a program létjogosultságát és a helyi közösség stabilitását.