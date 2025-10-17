október 17., péntek

Hedvig névnap

15°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fiataloknak segítenek

2 órája

Mészáros Lőrinc hatalmas összeget ajánlott fel, pályázni lehet a milliókra

Címkék#Mészáros Csoport#lakásfelújítás#Otthon Start Program#Bicske#ünnepség#családtámogatás#Mészáros Lőrinc

​Újabb 100 millió forint érkezett a Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány számlájára, a korábbi nagy sikerű, fiatal családokat támogató program folytatására. Az elképesztő összeg Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosának révén jutott el az alapítványhoz.

Feol.hu

Bálint Istvánné Andrea, Bicske polgármestere örömmel jelentette be Facebook-oldalán, hogy az összeg idén is megérkezett! ​Ahogy Mészáros Lőrinc a tavaszi átadó ünnepségen kiemelte, nagycsaládosként szívügye a fiatalok támogatása.

Újabb 100 millió forinttal támogatja Mészáros Lőrincz a bicskei fiatal családokat. Az összeg pedig meg is érkezett az alapítvány számlájára.
A bicskei családok otthonteremtésében segít a Mészáros Lőrinc és a program.
Fotó: Mészáros Csoport

Folytatódik a program: idén is 100 millió érkezett a családoknak Mészáros Lőrinctől

Mészáros Lőrinc üzletember önzetlen segítségének és nagyvonalú felajánlásának köszönhetően a tavaly meghirdetett lakásfelújítási és korszerűsítési pályázatot ismét meg fogjuk hirdetni. 

A vállalkozó a tavaszi támogatás átadási ünnepségen újabb 100 millió forintot ajánlott fel a program folytatására, ami megérkezett az alapítvány számlájára. A  pályázati feltételek decemberbe kerülnek kiírásra. Hiszem, hogy a hozzájárulások jó helyre kerülnek, és segítenek abban, hogy az érintettek tovább erősítsék településünket. Hálásan köszönöm Mészáros Lőrincnek, hogy ezzel segíti a bicskei fiatal családokat!

 – olvasható a polgármester bejegyzésében.

Bicske jövőjébe is fektetnek, amikor a családokon segítenek

Mészáros Lőrinc ötletgazdaként és támogatóként kapcsolódik ahhoz a bicskei projekthez, amelyet az alapítvány otthonfelújítási és korszerűsítési célokra indított. A Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány célja segíteni azoknak, akik valamilyen szempontból nehéz helyzetben élnek. Kiemelten támogatják az olyan családokat, amelyeknek szükségük van lakásaik, házaik felújítására, korszerűsítésére, hogy jobb lakókörnyezetük legyen, annak érdekében is, hogy Bicske és a település közösségének hosszútávú fennmaradását és jövőjét is segítsék. 2025 márciusában a Mészáros Csoport 100 millió forintos támogatást nyújtott a bicskei családok számára, amelyet a közalapítvány pályázati rendszeren keresztül osztott szét. Már akkor bejelentették, hogy további 100 millió forint keretösszegű programmal folytatják a helyi otthonok felújítását és korszerűsítését segítő kezdeményezést. Azok a családok, amelyek nyernek a támogatásból, azt vállalják, hogy legalább öt évig a településen maradnak, így biztosítva a program létjogosultságát és a helyi közösség stabilitását.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu