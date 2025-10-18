október 18., szombat

Itt a vége!

1 órája

A Facebook Messenger még idén megszűnik ezeken az eszközökön

A felhasználóknak új megoldást kell találniuk, ha továbbra is használni szeretnék a szolgáltatást. A Messenger eltűnik a számítógépekről még az év vége előtt.

A Messenger app asztali verziója még idén megszűnik.

A Messenger asztali alkalmazásának felhasználói már értesítést kaphatnak arról, hogy hamarosan elindul a kivezetési folyamat. A Facebook Súgóközpontja szerint december közepétől a program teljesen használhatatlanná válik. A mediafuture szerint a Meta azt tanácsolja, hogy a felhasználók még az átállás előtt állítsák be a biztonságos adatmentést, és használják a PIN-kódos szinkronizálási funkciót, hogy az üzenetek megmaradjanak az eszközök között.

Az asztali Messenger megszűnése után mit tehetnek a felhasználók?

A Meta javaslata szerint a Windows felhasználók a Facebook appon, míg a Mac felhasználók a böngészőn keresztül folytathatják a chatelést. Emellett a vállalat figyelmeztetett, hogy a Messenger törlését is érdemes időben elvégezni, mert a program a megszűnést követően már csak helyet foglal a gépen.

További részletek IDE kattintva olvashatók.

