Felháborító: hős mentőkutyát akartak megmérgezni!

A helyszín ugyan nem Fejér vármegyei, azonban ha visszatekintünk két esztendőt, megértjük, milyen sok szálon van közünk hozzá. A harminc évvel ezelőtt Velencén alapított Baptista Szeretetszolgálat HUBA Rescue24 mentőcsapata 2023 februárjában fejezte be küldetését Törökország Antakya városában. Keresőkutyáik tizenegy élő személyt jeleztek, hét túlélőt önállóan, vagy török segítőikkel együtt emeltek ki. A csapatot a Liszt Ferenc repülőtéren annak idején családtagok, kollégák és a sajtó munkatársai mellett a török nagykövetség képviselői virággal és tapssal fogadták: közöttük volt a mindössze tizenkilenc éves Mező Marcell és kutyája, Blacky. Később az egység vezetője, Pavelcze László Székesfehérvár díszpolgára lett, aztán Klupács Péterrel együtt a FEOL év embere szavazásán is győztek két egymást követő évben. Mező Marcell a legfiatalabb mentőnek járó díjat érdemelte ki.

Mező Marcell és kutyája, Blacky, aki majdnem mérgezés áldozata lett.

Kis híján mérgezés áldozata lett

Minap a jászberényi Marcell, a Kutyákkal az Életért Alapítvány hétéves hős mentőkutyája, Blacky szerető gazdája döbbenetes esetről számolt be. Csak a szerencsén múlt, hogy nem lett mérgezés áldozata hűséges négylábú társa, mert valaki, egy ismeretlen nemrég a halálát kívánta. Marcell kutyájával még a kiképző bázison gyakorolt, amikor valaki jászberényi, kertvárosi otthonának kertjébe egy mérgezett kolbászdarabot dobott. Piros színű egér-, vagy patkányméreggel volt megtűzdelve a néhány centis kolbász. Marcell általában úgy érkezik haza, hogy miután megáll autójával a ház előtt, Blackyt beengedi az udvarba, amíg bezárja a járművet, majd követi a csomagokkal. Ezúttal azonban a szülei előbb érkeztek és észlelték a bajt. Így Blacky megmenekült, de rémisztő, milyen ember lehet az, aki a híressé vált, egyébként csendes és békés természetű mentőkutyát meg akarta ölni.



Novák Katalin köztársasági elnök a 19 éves mentőnek, Mező Marcellnek köszöni meg a helytállást, mellettük balra Pavelcze László.

Forrás: FMH-archív



Az állatvédelmi törvény alapján súlyos bűncselekmény történt, Marcell természetesen feljelentést tett ismeretlen személy ellen, azonban kevés az esély arra, hogy a sunyi elkövető feleljen a tettéért. Az eset figyelmeztet mindenkit: résen kell lenni kutyáink védelmében, mert nem tudni, milyen emberek élnek közöttünk.