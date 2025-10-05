Fényes báloktól forradalmi tűzharcig – a Mercure Hotel története (képgalériával)

Valamikor a 18. század utolsó harmadában a középkori városfalakon túl egy postaház és vendégfogadó nyílt. Amikor 1809-ben József nádor a Napóleon seregei ellen vívott győri csata előtti seregszemlére érkezett, a védműrendszer egy részét elbontották, főleg azért, hogy a főherceg a nemesi felkelősereg élén belovagolhasson a városba. Ekkor alakult ki a mai Fő utca északi része, miközben Schmidegg Tamás majorjában a korábbi postaházat éppen egyemeletes palotává alakították át, Pollack Mihály terveinek felhasználásával.

Mercure Hotel akkor és most

Fotó illusztráció: Nagy Norbert / FMH-archív

A Mercure Hotel története

Húsz évvel később már a vármegyei közéletben jelentős szerepet betöltő gróf Zichy család mondhatta magát tulajdonosnak, majd újabb négy évtized elteltével városi palotájukat szállodává alakították át. Bérlője 1879-től Vierzigmann György vendéglős volt, akitől 1914-ben Tosch Károly vette át az üzletet, és működtette a Magyar Királyhoz címzett szállodát egészen az 1949-es államosításig. Tosch jó üzletemberként minden kínálkozó lehetőséget megragadott, így 1916-ban először a kor ízlésének megfelelő formában modernizálta a homlokzatot, Szántó Ferenc terve alapján, majd 1927-ben a földszinti balszárnyban nagy örömére egy új vállalkozás jelent meg: a Dunántúl első, Hahn Artúr és Társai által üzemeltetett Ford-szalonja.

Fotó: Nagy Norbert

Ez szintén homlokzati átalakítással járt: a főhomlokzat egy jellegzetes félköríves lezárású oromfalat kapott. A szálloda már a nyitás évében otthont adott a kultúrának, hiszen a Kossuth utcai Győry-ház – ismertebb nevén a Pelikán fogadó – színpadának beomlása után befogadta a Színpártoló Egylet égisze alatt gyakran váltakozó társulatokat, egészen a szomszédban 1874-ben megépült Városi Színház megnyitásáig. Az 1930-as évek a város életében a nagy építkezések kora volt. Tosch ezt kihasználva a balszárny elé egy földszintes termet emeltetett. A második világháború után ezeket a helyiségeket a Don Suisse svájci segélyiroda foglalta el. Főként élelmiszer- és ruhacsomagokat osztottak a rászorulóknak.

