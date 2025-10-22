Közösség és fejlődés: új lendületet kapnak az iskolaigazgatók a Mentorhálózat-programmal

A Fejér vármegyei intézményekhez is megérkezett az Igazgatói Mentorhálózat Program, amelyet csütörtökön mutatott be a meghívott intézményvezetőknek, pedagógusoknak Balatoni Katalin, a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos az MCC székesfehérvári képzési központjában.

Az iskolaigazgatókat segíti a Mentorhálózat Program

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Országos kezdeményezés az iskolaigazgatók támogatására

Az Igazgatói Mentorhálózat Programban mintegy hatszáz iskolaigazgató vesz részt országszerte, húsz helyszínen (19 vármegyében és Budapesten). Vármegyénként 25-30 igazgató vesz részt a programban, melynek célja, hogy egymás közt jó gyakorlatokat osszanak meg egymással. Balatoni Katalin azt mondja, a jó igazgató = jó iskola, a programmal pedig abban szeretnének segítséget nyújtani az iskolaigazgatóknak, hogy minél jobb igazgatók legyenek, hiszen nagyon nagy a felelősségük, feladatuk, a köznevelésben pedig nagyon sok múlik azon, hogyan tudják vezetni a rájuk bízott iskolákat – mondta el a miniszterelnöki biztos.

Mentorhálózat Program: a jó iskola kulcsa a jó vezetés

A program célja, hogy az ország valamennyi vármegyéjében olyan támogató szakmai közösségek jöjjenek létre, ahol az intézményvezetők megoszthatják egymással tapasztalataikat, inspirálhatják egymást, és közösen formálhatják iskoláik jövőjét. A kezdeményezés alapját a közös gondolkodás és a vezetői készségek tudatos fejlesztése adja, hiszen a nevelőmunka hatékonysága nagymértékben függ a vezetés minőségétől. A program különlegessége, hogy a szakmai tudás mellett az emberi kapcsolódás és a közösségi élmény is kiemelt szerepet kap benne.

A legfrissebb Fejér vármegyei hírekért kövess minket a feol.hu Google News oldalán is!

Közösség, tapasztalatcsere, fejlődés

A Mentorhálózat Program résztvevőit a város nevében Mészáros Attila alpolgármester köszöntötte, aki elmondta, sok szó esik a tehetsséggondozásról, de emellett az is fontos, hogy az intézményvezetők, pedagógusok is kapjanak egy olyan segítséget, amely a mindennapok munkája mellett az ő lehetőségeiket is tovább növeli. – Köszönöm Balatoni Katalin miniszteri megbízottnak és az MCC székesfehérvári képzési központjának, hogy ezt a lehetőséget biztosítják és több olyan intézmény is mentorként fogja a többi intézményt segíteni, amivel az ott dolgozó igazgatók és pedagóusok fejlődését segítik elő – mondta el Mészáros Attila.

Mészáros Attila alpolgármester