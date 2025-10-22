1 órája
Közösség és fejlődés: új lendületet kapnak az iskolaigazgatók a Mentorhálózat-programmal
Balatoni Katalin, a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos érkezett csütörtökön a Mathias Corvinus Collegium (MCC) székesfehérvári képzési központjába. A meghívott iskolaigazgatókkal az Igazgatói Mentorhálózat Program keretében beszélgetett a miniszterelnöki biztos.
Fotó: Fehér Gábor / FMH
A Fejér vármegyei intézményekhez is megérkezett az Igazgatói Mentorhálózat Program, amelyet csütörtökön mutatott be a meghívott intézményvezetőknek, pedagógusoknak Balatoni Katalin, a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos az MCC székesfehérvári képzési központjában.
Országos kezdeményezés az iskolaigazgatók támogatására
Az Igazgatói Mentorhálózat Programban mintegy hatszáz iskolaigazgató vesz részt országszerte, húsz helyszínen (19 vármegyében és Budapesten). Vármegyénként 25-30 igazgató vesz részt a programban, melynek célja, hogy egymás közt jó gyakorlatokat osszanak meg egymással. Balatoni Katalin azt mondja, a jó igazgató = jó iskola, a programmal pedig abban szeretnének segítséget nyújtani az iskolaigazgatóknak, hogy minél jobb igazgatók legyenek, hiszen nagyon nagy a felelősségük, feladatuk, a köznevelésben pedig nagyon sok múlik azon, hogyan tudják vezetni a rájuk bízott iskolákat – mondta el a miniszterelnöki biztos.
Mentorhálózat Program: a jó iskola kulcsa a jó vezetés
A program célja, hogy az ország valamennyi vármegyéjében olyan támogató szakmai közösségek jöjjenek létre, ahol az intézményvezetők megoszthatják egymással tapasztalataikat, inspirálhatják egymást, és közösen formálhatják iskoláik jövőjét. A kezdeményezés alapját a közös gondolkodás és a vezetői készségek tudatos fejlesztése adja, hiszen a nevelőmunka hatékonysága nagymértékben függ a vezetés minőségétől. A program különlegessége, hogy a szakmai tudás mellett az emberi kapcsolódás és a közösségi élmény is kiemelt szerepet kap benne.
Közösség, tapasztalatcsere, fejlődés
A Mentorhálózat Program résztvevőit a város nevében Mészáros Attila alpolgármester köszöntötte, aki elmondta, sok szó esik a tehetsséggondozásról, de emellett az is fontos, hogy az intézményvezetők, pedagógusok is kapjanak egy olyan segítséget, amely a mindennapok munkája mellett az ő lehetőségeiket is tovább növeli. – Köszönöm Balatoni Katalin miniszteri megbízottnak és az MCC székesfehérvári képzési központjának, hogy ezt a lehetőséget biztosítják és több olyan intézmény is mentorként fogja a többi intézményt segíteni, amivel az ott dolgozó igazgatók és pedagóusok fejlődését segítik elő – mondta el Mészáros Attila.
Mészáros Attila alpolgármester