október 22., szerda

Előd névnap

16°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Országos kezdeményezés

2 órája

Közösség és fejlődés: új lendületet kapnak az iskolaigazgatók a Mentorhálózat-programmal

Címkék#Balatoni Katalin#mcc#mentorprogram

Balatoni Katalin, a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos érkezett csütörtökön a Mathias Corvinus Collegium (MCC) székesfehérvári képzési központjába. A meghívott iskolaigazgatókkal az Igazgatói Mentorhálózat Program keretében beszélgetett a miniszterelnöki biztos.

Munkatársunktól
Közösség és fejlődés: új lendületet kapnak az iskolaigazgatók a Mentorhálózat-programmal

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A Fejér vármegyei intézményekhez is megérkezett az Igazgatói Mentorhálózat Program, amelyet csütörtökön mutatott be a meghívott intézményvezetőknek, pedagógusoknak Balatoni Katalin, a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos az MCC székesfehérvári képzési központjában.

Székesfehérvárra érkezett a Mentorhálózat Program
Az iskolaigazgatókat segíti a Mentorhálózat Program 
Fotó: Fehér Gábor / FMH

Országos kezdeményezés az iskolaigazgatók támogatására

Az Igazgatói Mentorhálózat Programban mintegy hatszáz iskolaigazgató vesz részt országszerte, húsz helyszínen (19 vármegyében és Budapesten). Vármegyénként 25-30 igazgató vesz részt a programban, melynek célja, hogy egymás közt jó gyakorlatokat osszanak meg egymással. Balatoni Katalin azt mondja, a jó igazgató = jó iskola, a programmal pedig abban szeretnének segítséget nyújtani az iskolaigazgatóknak, hogy minél jobb igazgatók legyenek, hiszen nagyon nagy a felelősségük, feladatuk, a köznevelésben pedig nagyon sok múlik azon, hogyan tudják vezetni a rájuk bízott iskolákat – mondta el a miniszterelnöki biztos. 

Mentorhálózat Program: a jó iskola kulcsa a jó vezetés

A program célja, hogy az ország valamennyi vármegyéjében olyan támogató szakmai közösségek jöjjenek létre, ahol az intézményvezetők megoszthatják egymással tapasztalataikat, inspirálhatják egymást, és közösen formálhatják iskoláik jövőjét. A kezdeményezés alapját a közös gondolkodás és a vezetői készségek tudatos fejlesztése adja, hiszen a nevelőmunka hatékonysága nagymértékben függ a vezetés minőségétől. A program különlegessége, hogy a szakmai tudás mellett az emberi kapcsolódás és a közösségi élmény is kiemelt szerepet kap benne.

Google News A legfrissebb Fejér vármegyei hírekért kövess minket a feol.hu Google News oldalán is!

Közösség, tapasztalatcsere, fejlődés

A Mentorhálózat Program résztvevőit a város nevében Mészáros Attila alpolgármester köszöntötte, aki elmondta, sok szó esik a tehetsséggondozásról, de emellett az is fontos, hogy az intézményvezetők, pedagógusok is kapjanak egy olyan segítséget, amely a mindennapok munkája mellett az ő lehetőségeiket is tovább növeli. – Köszönöm Balatoni Katalin miniszteri megbízottnak és az MCC székesfehérvári képzési központjának, hogy ezt  a lehetőséget biztosítják és több olyan intézmény is mentorként fogja a többi intézményt segíteni, amivel az ott dolgozó igazgatók és pedagóusok fejlődését segítik elő – mondta el Mészáros Attila.

 

 

 

 

 

Mészáros Attila alpolgármester 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu