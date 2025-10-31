október 31., péntek

Farkas névnap

13°
+21
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vonatközlekedés

35 perce

Módosul a MÁV-menetrend

Címkék#Tárnok#Déli pályaudvar#MÁV Csoport#vonatmenetrend

Újabb változás a MÁV-nál. a Tárnoki zónázó menetrendjében történik módosítás.

Feol.hu

2025.10.31. pénteken a MÁV Csoport tájékoztatása szerint a martonvásári Z30-as vonatok Tárnokig járnak.

menetrend
Módosul a vonatmenetrend.
Forrás: feol archív

A martonvásári Z30-as vonatok 8 órától rövidebb útvonalon, csak a Déli pályaudvar és Tárnok között közlekednek a martonvásári állomásépület karbantartása miatt.

Hétfőtől, november 3-tól 7-ig újra módosul a martonvásári Z30-as és S36-os vonatok menetrendje miatt.

A szerelvények szintén Martonvásár helyett csak Tárnokig közlekednek, és onnan is indulnak vissza a főváros felé. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu