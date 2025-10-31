Módosul a MÁV-menetrend

2025.10.31. pénteken a MÁV Csoport tájékoztatása szerint a martonvásári Z30-as vonatok Tárnokig járnak.

Módosul a vonatmenetrend.

Forrás: feol archív

A martonvásári Z30-as vonatok 8 órától rövidebb útvonalon, csak a Déli pályaudvar és Tárnok között közlekednek a martonvásári állomásépület karbantartása miatt.

Hétfőtől, november 3-tól 7-ig újra módosul a martonvásári Z30-as és S36-os vonatok menetrendje miatt.

A szerelvények szintén Martonvásár helyett csak Tárnokig közlekednek, és onnan is indulnak vissza a főváros felé.