Több százan vettek részt a mellrák elleni sétán (képgalériával, videóval)

Október a mellrák elleni kampány hónapja. Ez alkalomból indult közös figyelemfelhívó séta Székesfehérvár belvárosában szombaton. Az egészségügyi szervezetek, civil egyesületek, nyugdíjas klubok és a város sportegyesületei, valamint a csatlakozó civilek célja, hogy felhívják a figyelmet a szűrővizsgálatokra, a megelőzésre, ami életeket menthet.

A figyelemfelhívó, mellrák elleni séta résztvevői rózsaszín lufikkal vonultak végig a belvároson

Fotó: Fehér Gábor

Együtt a mellrák elleni harcban

Az Országalmánál Cser-Palkovics András polgármester, Östör Annamária egészségügyi, sport- és társadalmi fenntarthatósági tanácsnok, Vargha Tamás, Székesfehérvár önkormányzati képviselője és a Fehérvár Médiacentrum szerkesztő-műsorvezetője, Kovács Szilvia köszöntötte a mintegy 150-200 résztvevőt.

A szűrővizsgálatok fontosságára hívták fel a figyelmet a résztvevők

Fotó: Fehér Gábor

Kovács Szilvia, a mellrák elleni kampány székesfehérvári arca sok évvel ezelőtt a betegséggel megküzdő édesanyja miatt vett részt egy mellrák elleni sétán, 36 évesen pedig nála is diagnosztizálták a betegséget. Ennek már tíz éve, a korai felismerésnek hála sikerült legyőznie a rákot – osztotta meg a nyilvánossággal betegségének történetét Kovács Szilvia, felhívva a figyelmet arra, hogy orvoshoz fordulni nem szégyen, a mammográfia pár percnyi kényelmetlensége a korai felismerés életmenő lehet.

Bár a mellrák elleni kampány színe a rózsaszín, a betegség nem kizárólag hölgyeket érint. A férfiak részvétele a kampányban legalább olyan fontos, mint a hölgyeké, ugyanis férfiaknál is előfordulat emlődaganat, ezért az ő esetükben is fontos az odafigyelés, önvizsgálat – hangsúlyozta Östör Annamária.