Több százan vettek részt a mellrák elleni sétán (képgalériával, videóval)
Egészségügyi szervezetek, civil egyesületek, nyugdíjas klubok, sportegyesületek és civilek sétáltak a mellrák elleni kampány részeként szombaton Székesfehérvár belvárosában. A rózsaszín lufikkal vonuló tömeg a szűrővizsgálatokon való részvétel fontosságára kívánta felhívni a figyelmet. Mellrákban évente közel kétezer nő hal meg Magyarországon.
Október a mellrák elleni kampány hónapja. Ez alkalomból indult közös figyelemfelhívó séta Székesfehérvár belvárosában szombaton. Az egészségügyi szervezetek, civil egyesületek, nyugdíjas klubok és a város sportegyesületei, valamint a csatlakozó civilek célja, hogy felhívják a figyelmet a szűrővizsgálatokra, a megelőzésre, ami életeket menthet.
Együtt a mellrák elleni harcban
Az Országalmánál Cser-Palkovics András polgármester, Östör Annamária egészségügyi, sport- és társadalmi fenntarthatósági tanácsnok, Vargha Tamás, Székesfehérvár önkormányzati képviselője és a Fehérvár Médiacentrum szerkesztő-műsorvezetője, Kovács Szilvia köszöntötte a mintegy 150-200 résztvevőt.
Kovács Szilvia, a mellrák elleni kampány székesfehérvári arca sok évvel ezelőtt a betegséggel megküzdő édesanyja miatt vett részt egy mellrák elleni sétán, 36 évesen pedig nála is diagnosztizálták a betegséget. Ennek már tíz éve, a korai felismerésnek hála sikerült legyőznie a rákot – osztotta meg a nyilvánossággal betegségének történetét Kovács Szilvia, felhívva a figyelmet arra, hogy orvoshoz fordulni nem szégyen, a mammográfia pár percnyi kényelmetlensége a korai felismerés életmenő lehet.
Bár a mellrák elleni kampány színe a rózsaszín, a betegség nem kizárólag hölgyeket érint. A férfiak részvétele a kampányban legalább olyan fontos, mint a hölgyeké, ugyanis férfiaknál is előfordulat emlődaganat, ezért az ő esetükben is fontos az odafigyelés, önvizsgálat – hangsúlyozta Östör Annamária.
Mellrák elleni séta Székesfehérvár belvárosábanFotók: Fehér Gábor
Magyarországon évente mintegy 8 ezer mellrákos megbetegedést diagnosztizálnak. Ennek kapcsán Cser-Palkovics András polgármester úgy fogalmazott, hogy ameddig nem az hangzik el, hogy százból százan mentek el a szűrésre, addig van teendőnk. – Sajnos az általam ismert szám nagyon messze van a szász százaléktól. A lehetőség a szűrésen való részvételre adott, viszont a részvételi hajlandóság nagyon lassan növekszik csak. Van tehát teendőnk, ma is, a séta keretében, de minden egyes nap, felhívva minden korosztály figyelmét az egészségmegőrzés fontosságára – mondta Cser-Palkovics András.
