Méhészek és gyermekek küldtek üzenetet a jövőbe (galéria)

Méhészek, gyerekek, valamint a Szent István Mézlovagrend tagjai is megjelentek a Teleki Blanka Általános Iskola udvarán, hogy időkapszulát helyezzenek a föld mélyére.

Méhészek és gyermekek küldtek üzenetet a jövőbe

Gyermekek és méhészek csomagoltak

Az Állatvédelmi Témahét keretében tartott eseményen minden osztály egy-egy képviselője elmondta, hogy ki mit tett az időkapszulába. Mint megtudtuk a gyerekek beszámolójából, kap majd az utókor verset, idézetet, plakátot, rajzot, papírméhecskét és még sok mást is a tanulóktól. A cél az volt, hogy az életmentő üzenettel világossá tegyék a jövő nemzedékeinek, a beporzók fontosságát, azok földi életre gyakorolt pozitív hatását. Azonban a méhészek sem voltak sem restek, sem szűkmarkúak.

Még a kaptár levegőjét is előre küldték

– A Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskolával karöltve a Méhészek Fejér Megyei Egyesülete alakította ki az időkapszulát. a beporzók népszerűsítése érdekében, mert örülnénk, hogyha a gyerekek és minél nagyobb távlatokban tudnának ezekről az állatokról. De tettünk a kapszulába mézkenyeret, mézet, virágport, propoliszt és persze sok-sok üzenetet a jövőbe. Elrejtettük benne az egyesületünk jelenlegi létszámát, az általunk gondozott családok számát, a jelen pillanatban aktuális mézárakat, sok fényképet, az elsős gyermekek ujjlenyomatát, valamint egy kis kaptár levegőt – sorolja a kékre festett kapszula jelentős tartalmát Keszler László, az egyesület elnöke, akitől azt is megtudtuk, hogy bár ez az első ilyen népszerűsítő iskolai program és időkapszula elhelyezés, de nem az utolsó.

