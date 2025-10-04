1 órája
Méhészek és gyermekek küldtek üzenetet a jövőbe (galéria)
A Teleki Blanka Általános Iskolában október 3-án egy időkapszulát helyeztek el az udvaron. A jövőnek szánt üzenet 50 évig mindenképpen biztonságban van a föld alatt, és hogy mi van benne? Csupa olyan dolog, ami életben tart minket és ami megmentheti a földi életet a jövőben, vagyis rajzok, versek és a méhészek üzenetei.
Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap
Méhészek, gyerekek, valamint a Szent István Mézlovagrend tagjai is megjelentek a Teleki Blanka Általános Iskola udvarán, hogy időkapszulát helyezzenek a föld mélyére.
Gyermekek és méhészek csomagoltak
Az Állatvédelmi Témahét keretében tartott eseményen minden osztály egy-egy képviselője elmondta, hogy ki mit tett az időkapszulába. Mint megtudtuk a gyerekek beszámolójából, kap majd az utókor verset, idézetet, plakátot, rajzot, papírméhecskét és még sok mást is a tanulóktól. A cél az volt, hogy az életmentő üzenettel világossá tegyék a jövő nemzedékeinek, a beporzók fontosságát, azok földi életre gyakorolt pozitív hatását. Azonban a méhészek sem voltak sem restek, sem szűkmarkúak.
Még a kaptár levegőjét is előre küldték
– A Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskolával karöltve a Méhészek Fejér Megyei Egyesülete alakította ki az időkapszulát. a beporzók népszerűsítése érdekében, mert örülnénk, hogyha a gyerekek és minél nagyobb távlatokban tudnának ezekről az állatokról. De tettünk a kapszulába mézkenyeret, mézet, virágport, propoliszt és persze sok-sok üzenetet a jövőbe. Elrejtettük benne az egyesületünk jelenlegi létszámát, az általunk gondozott családok számát, a jelen pillanatban aktuális mézárakat, sok fényképet, az elsős gyermekek ujjlenyomatát, valamint egy kis kaptár levegőt – sorolja a kékre festett kapszula jelentős tartalmát Keszler László, az egyesület elnöke, akitől azt is megtudtuk, hogy bár ez az első ilyen népszerűsítő iskolai program és időkapszula elhelyezés, de nem az utolsó.
(Galéria a képre kattintva!)
Méhészek és gyermekek küldtek üzenetet a jövőbeFotók: Nagy Norbert / FMH
Közép-Európa legnagyobb méhészeti kiállítása Fehérváron
Az utókor már biztosan megtudja a 50-100 évig biztonsággal zárható kapszulából, hogy hány fős most az egyesület és hogy hány méhcsaládot gondoznak, mi viszont nem tudtuk, ezért megkérdeztük a vezetőt.
A Fejér Megyei Méhészek Egyesülete 500 mikróvállalkozást és méhészeti vállalkozást tömörít, és összesen 32 ezer családdal méhészkednek. A Fejér megyei méhészek civil szervezete jelen pillanatban az országban harmadik legnagyobb méhészeti egyesülete és nem mellesleg ez az egyesület rendezi Közép-Európa legnagyobb méhészeti kiállítását itt Székesfehérváron, február 28-án, a Videoton Oktatási Központban – emelte ki az elnök.