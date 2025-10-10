Megváltozott a forgalmi rend a településen

A gyalogosok biztonsága érdekében több gyalogátkelőhely is létesült Fehérvárcsurgó belterületén. A munkálatok egyszerre több helyszínen zajlottak, párhuzamosan, és néha félpályás útlezárás is nehezítette a közlekedést, de a fejlesztés legfontosabb része elkészült, így gyalogos és autós egyaránt könnyen haladhat, de azért érdemes fokozottan figyelni a megváltozott forgalmi rendre.

Elkészültek a gyalogátkelőhelyek Fehérvárcsurgón. Kint vannak a táblák, és felfestették a burkolati jeleket is

Forrás: Önkormányzat

Újra üzemben az út

– A forgalombahelyezési eljárás még folyamatban, a kiegészítő munkák, mint a parkosítás, takarítás, árkolás, még október 30-ig eltartanak, de a gyalogátkelőhelyek a KRESZ szerint működnek, hiszen a megvilágításuk kész, a közlekedési táblák a helyükön vannak és a burkolati jeleket is felfestették már a kivitelezők – olvasható a település közösségi oldalán.

Áthelyezték az egyik buszmegállót Fehérvárcsurgón

Forrás: Önkormányzat

Változik a közösségi közlekedés is

Fontos utastájékoztatást is közreadott Fehérvárcsurgó önkormányzata.

– Október 14. keddi napon hivatalosan is áthelyezik az autóbusz megállót az Igari úti elágazásnál, így kedd reggeltől, a Volánnal egyeztetve, az újonnan épített buszöbölben fognak megállni a menetrend szerinti autóbuszjáratok – figyelmeztet mindenkit az önkormányzat, melynek közleménye szerint az áthelyezett buszmegálló környékén lakók külön is kapnak tájékoztatást a változásról, szórólap formájában – tudtuk meg.