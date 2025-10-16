október 16., csütörtök

Megszépült a temető bejárata

1 órája

Megújultak az abai temetőkapuk: méltó bejárat az emlékezés helyéhez

Az abai temető bejáratának felújításával új, még rendezettebb arculatot kapott az emlékezés helye. A beruházás egyszerre szolgálja a méltó környezet megőrzését és a közösség tiszteletét a múlt iránt.

Bokányi Zsolt
Megújultak az abai temetőkapuk: méltó bejárat az emlékezés helyéhez

Forrás: Az önkormányzat

A felújított kapuk mostantól még rendezettebb és tiszteletteljesebb környezetet biztosítanak mindazoknak, akik szeretteik nyughelyét keresik fel az abai temetőben. A megújult bejárat egyszerre őrzi a hagyományokat és tükrözi a közösség gondoskodását a múlt iránt. A munkálatok során a régi kapuk stílusát és formáját megőrizték, miközben korszerű és tartós megoldásokkal biztosították hosszú távú állapotukat. Az önkormányzat köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a felújítás megvalósításához, ezzel is segítve, hogy az emlékezés helye méltó és rendezett környezetben fogadja a látogatókat.

 

