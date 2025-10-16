Megújultak az abai temetőkapuk: méltó bejárat az emlékezés helyéhez

A felújított kapuk mostantól még rendezettebb és tiszteletteljesebb környezetet biztosítanak mindazoknak, akik szeretteik nyughelyét keresik fel az abai temetőben. A megújult bejárat egyszerre őrzi a hagyományokat és tükrözi a közösség gondoskodását a múlt iránt. A munkálatok során a régi kapuk stílusát és formáját megőrizték, miközben korszerű és tartós megoldásokkal biztosították hosszú távú állapotukat. Az önkormányzat köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a felújítás megvalósításához, ezzel is segítve, hogy az emlékezés helye méltó és rendezett környezetben fogadja a látogatókat.