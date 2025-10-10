október 10., péntek

Megmenekült a Velencei-tó?

A kiszáradás veszélye fenyegette a Velencei-tavat, amelyet vízutánpótlással sikerült megmenteni. Mindeközben a könyvtárak kemény harcot vívtak az olvasókért, a jövőért. Arcanum sorozatunkban harminc évnél régebbi híreinkből válogatunk.

Feol.hu

Velencei-tó: végleg elhárulta kiszáradás veszélye? 

„1989-ben, több aszályos esztendő után kritikus szintre csökkent a tó vize, melynek emeléséhez nem volt elegendő az erre a célra épített és üzemeltetett pátkai és zámolyi tározó vize, s mint egyedüli és akkor lehetséges megoldásként a Dunántúli Regionális Vízművek kapta a feladatot, hogy az ercsi víznyerő bázisról ivóvizet tápláljon a tóba. 1991 őszén kezdődött ez a munka, melynek végén 1,1 millió köbméter víz került a tóba, s némileg javultak is a túlélés esélyei. [...] A vízutánpótlás idén is folytatódott, s szeptember 4-ig az ercsi vízzel együtt 11,3 millió köbméter jutott a Velencei-tóba, s mint a vízügyi szakember elmondta, még nem jött ugyan létre az optimális helyzet, a vízutánpótlást abba lehetett hagyni. Az optimális helyzeten azt értette, hogy a két tározóban még nem gyűlt össze annyi víz, amennyi a szintingadozás ellensúlyozására szükséges. Pátkán most 1,8 millió köbméter van a tározóban ám a zámolyi üres. A vízutánpótlás eredményeként a szint 46 centivel emelkedett, bár ebbe jelentősen, mintegy fele arányban, szerepel a csapadékvíz is” – írta a Fejér Megyei hírlap 1995. október 10-i száma.

 

Csacsifogattal kullogunk az információs sztrádán 


„Levi-Strausstól megkérdezték, ha valami nagy katasztrófa, netán világégés történne, és csak egyetlen dolog maradhatna meg a Földön, mi legyen az. Ő a legfontosabbnak a könyvtárat tartotta, mert egy újabb világ számára az lenne az egyetlen megbízható kalauz, a hiteles híradás a múltról. Összefogás a könyvtárakértjelszóval országos rendezvénysorozat kezdődött tegnap s tart október 15-ig Vas megyétől Fejérenát Hajdú-Biharig. Célja, hogy megváltoztassa a társadalomban ma is élő téves felfogást, miszerint a könyvtár a könyvkölcsönzés és az olvasás helye, a kultúra őrhelye és temploma. Sokkal több ennél: a társadalmi-gazdasági átalakulás és struktúraváltás alapintézménye. [...] Arató Antal, a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár igazgatójától tudom: a Könyvtári és Informatikai Kamara együttműködve a többi könyvtári szervezettel, az angol Stuggle for Libraries mintájára rendezett akciósorozatnak másik célja az összefogás. Meg szeretnék mutatni, hogy lehetséges összefogás a szakmán belül, egy ágazaton belül s az országon belül a társadalmi és gazdasági élet többi szereplőjével is. Miközben a világ az információs szupersztráda felé halad, úgy tűnik, mi szamárfogattal akarunk döcögni ezen az úton. Nálunk a könyvtárak nem tudnak elég könyvet venni, 1980 óta folyamatosan csökken a bibliotékák száma: az akkori tíz és fél ezerből mára 4700 maradt és többségük súlyos anyagi gondokkal néz szembe nap mint nap. Márpedig, ha a könyvtár nem tud megfelelni a modern kor kihívásainak, akkor sérül, megrövidül a polgár és alkotmánya, az információ megszerzése nem lesz állampolgári jog, hanem csak a kiváltságos kevesek lehetősége” – számolt be a nem túl derűlátó helyzetről a Fejér Megyei Hírlap 1995. október 10-i száma.


 

 

