A múlt üzenete ma is él

19 perce

Ünnepi programok az ’56-os forradalom emlékére

„A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.” (Bibó István) Megemlékezések Fejér vármegyében az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján.

V. Varga József

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulójára emlékezik az ország október 23-án. Fejér vármegyében is számos településen tartanak ünnepi megemlékezéseket, koszorúzásokat és kulturális programokat. Cikkünkben összegyűjtöttük, hol és mikor tiszteleghetnek az érdeklődők a forradalom emléke előtt a vármegye településein.

Megemlékezések Fejér vármegyében az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján.
Forrás: Facebook

 

’56 szelleme ma is velünk él – ünnepi megemlékezések Fejérben

Október 22. (szerda)

Aba, 18 óra: Ünnepi megemlékezés a Millenniumi parkban. Képliné Molnár Ildikó polgármester köszöntője. Az Atilla Király Gimnázium műsora. Fáklyás felvonulás. Koszorúzás az 1956-os emlékműnél. Közreműködik Aba Város Fúvószenekara.

Bakonycsernye, 16 óra: Ünnepség a művelődési házban. Beszédet mond Szarka Éva evangélikus lelkész. Közreműködnek az általános iskola diákjai, valamint a Dream Team moderntánc csoport növendékei. Koszorúzás a Bercsényi utcai ’56-os emlékműnél.

Bodajk, 18 óra: Fáklyás felvonulás; indulás a polgármesteri hivatal elől. Ünnepi megemlékezés és koszorúzás az 1956-os emlékműnél.

Cece, 14 óra: Megemlékezés a művelődési ház színháztermében és a ház előtti téren. Varga János polgármester köszöntője. Az Illyés Gyula Általános Iskola 7. osztályos diákjainak műsora. Koszorúzás a kopjafánál. A Falufa ünnepélyes átadója. Beszélgetés az 1956-os forradalomról Móré Imrével a könyvtárban.

Csákvár, 16 óra: Megemlékezés a Floriana Könyvtár és Közösségi Ház színháztermében. Beszédet mond Illés Szabolcs polgármester. Szakmai elismerő díjak átadása. Koszorúzás a Szabadság téri emlékműnél.

Csókakő, 17.30 óra: Fáklyás felvonulás az önkormányzati hivatal elé. Indulás a művelődési háztól. Ünnepi megemlékezés és koszorúzás.

„Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak!” (A 2016-os emlékév mottója)
Forrás:  Facebook

Csór, 17 óra: Emlékezés a forradalom hőseire a Fő téri emlékparkban.

Csősz, 16 óra: Megemlékezés a Szoborkertben. Közreműködnek az általános iskola diákjai.

Dunaújváros, 17 óra: A Dunaújvárosért Díj ünnepélyes átadása a Kultik moziban. Műsort ad a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes.

Előszállás, 18 óra: Műsoros est az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére a művelődési házban. Köszöntőt mond Kanik Péter polgármester. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola 8. osztályos diákjainak műsora.

Gárdony, 18 óra: Megemlékezés és koszorúzás a Nemzedékek Házában. Rendületlenül – verses, zenés megemlékezés. A He-Art Társulat műsora. Beszédet mond Eötvös Pál Árpád polgármester. Koszorúzás Herman Zsolt: Áldozat című szobránál a Hősök parkjában.

Kincsesbánya, 15 óra: Ünnepi megemlékezés a művelődési házban. Koszorúzás az ’56-os emlékműnél.

Kőszárhegy, 18 óra: Megemlékezés a Vitéz Szabó István Művelődési Házban. Közreműködnek: Kissné Révfalvi Andrea, Gabrieli-Kiss József és tanítványaik.

Lepsény, 16.30 óra: Megemlékezés és koszorúzás az 1956-os kopjafánál. Ünnepi műsor a Fekete István Általános Iskola diákjainak közreműködésével a Petőfi Sándor Művelődési Házban.

Lovasberény, 17 óra: Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja. Megemlékezés a katolikus templom előtt. (Esőhelyszín: a Róna József Művelődési Ház és Könyvtár Ütő Endre nagyterme.) Koszorúzás a Hősi emlékműnél, majd a Cziráky-kastély parkjában található katonai temetőnél.

Mezőfalva, 16 óra: Megemlékezés a Kiss Kálmán Művelődési Házban. Beszédet mond Masinka Csabáné alpolgármester. Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola 8. osztályos diákjai. Koszorúzás az ’56-os emlékműnél.

Mezőszentgyörgy, 17 óra: 1956-os forradalom és szabadságharc. Megemlékezés a községházánál. 17.30 óra: Ünnepi beszéd és műsor az Eötvös Károly Művelődési Házban. Közreműködnek az általános iskola 8. osztályos diákjai.

Az 56-os szín – Somos Ákos történelmi fantáziajátéka a Vörösmarty Színházban
Fotó: Lőrincz Miklós

Mezőszilas, 17 óra: Megemlékezés a piactér épületénél és a Hősök terén. Szabadság lángja – a Miska-hegyi Néptánccsoport táncszínházi előadása. Steidl János polgármester beszéde. Lepsényi Liliána és Lénárt Dóra szavalata. Stircz Szilvia beszéde. Nagy Judit református lelkipásztor áldása. Közreműködik a Németh László Kulturális és Ifjúsági Egyesület énekkara. Koszorúzás.

Mór, 15.45 órától: Emlékezzünk együtt a Szabadság napján 1956 hőseire! Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója tiszteletére. 15.45 óra: Csendes főhajtás a forradalom móri helyszínén, a járási hivatal épületénél. 16 óra: Megemlékezés a Millenniumi parkban található 1956-os emlékműnél. Beszédet mond Törő Gábor országgyűlési képviselő. A Radnóti Miklós Általános Iskola diákjainak műsora. Koszorúzás.

Pákozd, 12 óra: A Szabadság napja. Ünnepi megemlékezés a művelődési ház színháztermében. A Nemeskócsag Általános Iskola 8. osztályos diákjainak műsora.

Pusztaszabolcs, 16 óra: „Tisztelet a bátraknak!” Ünnepség a városháza dísztermében. Beszédet mond Tímár Gáborné önkormányzati képviselő. Fellépnek a DSzC Szabolcs Vezér Technikum diákjai. 1956 katona szemmel – Oláh László és Kovács-Kiss Ágota Johanna történészek előadása. Koszorúzás az 1956-os szobornál és a Hagyományok Háza falán elhelyezett emléktáblánál.

Pusztavám, 16.30 óra: Megemlékezés a művelődési házban. Ünnepi beszéd. A Pusztavámi Német Nemzetiségi Általános Iskola 7. osztályos diákjainak műsora. Koszorúzás a katolikus temetőben, a Halvachs-síremléknél. A történelmi egyházak képviselőinek imádsága.

Rácalmás, 17 óra: Ünnepi megemlékezés a művelődési ház és könyvtár nagytermében. Fáklyás menet, majd koszorúzás a Millenniumi-tónál található 1956-os emlékműnél. A Jankovich Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6. évfolyamos diákjainak műsora.

Ráckeresztúr, 11 óra: Megemlékezés a Petőfi Sándor Általános Iskola udvarán, a Hősök kertjében. Beszédet mond Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester. Közreműködnek az iskola diákjai.

Sárbogárd, 18 óra: Ünnepség és koszorúzás az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulójának tiszteletére. Helyszín: József Attila Művelődési Központ és a Hősök tere. Beszédet mond Sükösd Tamás polgármester. Közreműködnek a Petőfi Sándor Gimnázium diákjai.

Sárkeresztes, 16.30 óra: Megemlékezés a művelődési házban. A műsorban közreműködnek az általános iskola diákjai.

Sárosd, 11 óra: Ünnepi megemlékezés a Kápolna kertben, az 1956-os emlékműnél. A Farkas Gyula Baptista Általános Iskola 8. osztályos diákjainak műsora. Beszédet mond Dunkl Gergely polgármester.

Sárszentmihály, 10.30 órától: Emlékezzünk közösen a hősökre! 10.30 óra: Koszorúzás és virágok elhelyezése a Hősök szobránál. 10.45 óra: Átvonulás a közösségi házhoz. 11.05 óra: Maróti Dezső: Légy áldott te harcos ifjúság című versét Molnár Józsefné szavalja el. 11.10 óra: Óber Andrea polgármester beszéde. 11.20 óra: A Zichy Jenő Általános Iskola 7. osztályos diákjainak műsora. Felkészítő pedagógus: Simon Orsolya.

Seregélyes, 17 óra: Ünnepi megemlékezés és koszorúzás. Közreműködnek a Seregélyesi Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai. Beszédet mond Horváth Sándor polgármester.

Soponya, 11 óra: Emlékezzünk együtt a Szabadság napjára! Ünnepi megemlékezés a református templomkertben. Beszédet mond Diószegi Anna polgármester. Közreműködnek a Zichy János Általános Iskola diákjai.

Forrás: Facebook

Söréd, 17 óra: Megemlékezés és koszorúzás a Hősi emlékműnél.

Szabadegyháza, 18 órától: Emlékezzünk együtt a hősökre! 18 óra: Fáklyás felvonulás; indulás a polgármesteri hivataltól. Az útvonal: István utca – Fő utca – Ady Endre utca. 18.30 óra: Megemlékezés a Nagy László Művelődési Házban.

Úrhida, 11 óra: A Szabadság napja! Megemlékezés az önkormányzat nagytermében (közösségi ház). Az általános iskola diákjainak műsora. Koszorúzás az 1956-os emlékműnél.

Velence, 16 óra: Ünnepi megemlékezés a Hősök parkjában (Fő tér). Köszöntő. 16.10 óra: Krausz György polgármester beszéde. 16.20 óra: A Zöldliget Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium diákjainak műsora. 16.40 óra: Életműdíj, díszpolgári cím és Velencéért oklevél átadása. 17 és 17.20 óra: A Hang–Szín–Tér Művészeti Iskola tanárainak előadása (1. és 2. rész). Közben 17.05 óra: Koszorúzás.

Zámoly, 16 óra: Megemlékezés a Csoóri Sándor Művelődési Házban. Közreműködnek a Csanádi Imre Református Általános Iskola diákjai.

Október 23. (csütörtök)

Baracs, 11 óra: Ünnepi megemlékezés a baracs-templomosi temetőben. Köszöntőt mond Várai Róbert polgármester. Közreműködnek a Széchenyi Zsigmond Általános Iskola 7. osztályos diákjai. Koszorúzás Farkas István sírjánál.

Bicske, 8 órától: Városi megemlékezés a Petőfi Művelődési Központban. Beszédet mond Bálint Istvánné polgármester. A Szent László Általános Iskola műsora. Koszorúzás az Emlékezés Virágánál. Közreműködik a Bicskei Fesztivál Fúvószenekar.

Dunaújváros, 9 óra: Megemlékezés és koszorúzás az 1956-os kopjafánál. Fellép a Viadana Kamarakórus. Beszédet mond Zámbó Fanni, a Dunaújvárosi SzC Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola diákja.

Enying, 9 óra: Megemlékezés a Vas Gereben Művelődési Házban. Beszédet mond Kiss Norbert Ivó polgármester. A Batthyány Fülöp Általános Iskola műsora. Ezt követően koszorúzás az 1956-os kopjafánál és Povl Bang-Jensen emlékkövénél.

Ercsi, 9.30 óra: Forradalom és szabadságharc. Ünnepi megemlékezés és csendes koszorúzás a Szabadság emlékműnél (Szabadság tér). Beszédet mond Gólics Ildikó polgármester. Helyszín az Eötvös József Művelődési Ház Báró Sina Simon nagyterme. Műsort adnak a székesfehérvári Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola diákjai.

Káloz, 10 óra: Megemlékezés és koszorúzás a világháborús emlékműnél. A Szent István Általános Iskola és az Őszikék Nyugdíjas Egyesület műsora.

Martonvásár, 10 óra: Ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére. Helyszín az Emlékezés tere és a Brunszvik–Beethoven Kulturális Központ. Beszédet mond Szabó Tibor, a Fejér Vármegyei Közgyűlés alelnöke. A MASZK Egyesület gyermek színészeinek előadása, a Százszorszép Táncegyüttes műsora. Közreműködik a Szent László Huszáregyesület és a Gróf Teleki Pál Cserkészcsapat. Az ünnepséget követően megnyitják Solymos Tamás Géza festőművész Száz vasutat, ezeret! című kiállítását a BBK kiállítótermében.

Forrás: Facebook

Polgárdi, 17.45 órától: Tisztelet a hősöknek! 17.45 óra: Találkozás a városházánál. 18 óra: Fáklyás felvonulás az ünnepség helyszínére, az ’56-os emlékhelyre. 18.15 óra: Megemlékezés a Széchenyi István Általános Iskola diákjainak közreműködésével. Beszédet mond Héja Ágnes alpolgármester.

Szabadbattyán, 18 óra: Ünnepi megemlékezés a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtárban. Közreműködők: Ős–Fal–Cserhát Művész Társaság; Gyárfás Tamás író, költő; Brunner Jázmin (gitár). Beszédet mond Kovács Péter polgármester. Fáklyás felvonulás a polgármesteri hivatal előtti 1956-os emlékműhöz. Koszorúzás.

Székesfehérvár, 18 óra: Az 56-os szín. Történelmi fantáziajáték a Vörösmarty Színházban. Írta és rendezte: Somos Ákos. A produkció tisztelgés az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei, álmodók és mártírok emléke előtt, az egyik legismertebb klasszikus magyar irodalmi mű, Az ember tragédiája egyfajta tovább gondolásaként. Milyen gondolat, milyen vágy hajtotta a magyarokat 1956 őszén, amikor kezükbe vették saját sorsukat? Az 56-os szín azt képzeli el, mi történne, ha Madách Imre drámájának alakjai – Ádám, Éva és Lucifer – még egyszer időutazásra indulnának, és eljutnának a forradalom napjaihoz. Az előadás így idézi meg a korszak hangulatát és a hétköznapi hősöket, akik szabadságot akartak, és ezért sokszor az életüket is kockára tették. Rövid ideig megmutatták, milyen erős tud lenni a közös akarat, még akkor is, ha a harc végül elbukott. A darabot a Teleki Diákszínpad tagjai – Csanaky Katalin, Csögör Zsanett, Czombál András, Elekes Gábor, Endrődi Emma, Fekete Alex, Gyulai Ákos, Hollósi Sári, Lakatos Csanád, Lendvai Hanna Réka, Nagy Borka, Oláh-Molnár Gábor, Ódor Fruzsina, Pető Marcell, Piniel Márton, Simon Fruzsina, Somos Gergő, Tihanyi Zsófia –, valamint Balogh Mihály, Bíró Mózes, Ferenczy-Nagy Boglárka adja elő. A darab koreográfusa Rovó Tamás, az elhangzó vendég-szövegek, versek szerzői Bereményi Géza, Likó Marcell, Székely János, Szüdi György, Vas István.

