Ünnepi programok az ’56-os forradalom emlékére

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulójára emlékezik az ország október 23-án. Fejér vármegyében is számos településen tartanak ünnepi megemlékezéseket, koszorúzásokat és kulturális programokat. Cikkünkben összegyűjtöttük, hol és mikor tiszteleghetnek az érdeklődők a forradalom emléke előtt a vármegye településein.

Megemlékezések Fejér vármegyében az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján.

’56 szelleme ma is velünk él – ünnepi megemlékezések Fejérben

Október 22. (szerda)

Aba, 18 óra: Ünnepi megemlékezés a Millenniumi parkban. Képliné Molnár Ildikó polgármester köszöntője. Az Atilla Király Gimnázium műsora. Fáklyás felvonulás. Koszorúzás az 1956-os emlékműnél. Közreműködik Aba Város Fúvószenekara.

Bakonycsernye, 16 óra: Ünnepség a művelődési házban. Beszédet mond Szarka Éva evangélikus lelkész. Közreműködnek az általános iskola diákjai, valamint a Dream Team moderntánc csoport növendékei. Koszorúzás a Bercsényi utcai ’56-os emlékműnél.

Bodajk, 18 óra: Fáklyás felvonulás; indulás a polgármesteri hivatal elől. Ünnepi megemlékezés és koszorúzás az 1956-os emlékműnél.

Cece, 14 óra: Megemlékezés a művelődési ház színháztermében és a ház előtti téren. Varga János polgármester köszöntője. Az Illyés Gyula Általános Iskola 7. osztályos diákjainak műsora. Koszorúzás a kopjafánál. A Falufa ünnepélyes átadója. Beszélgetés az 1956-os forradalomról Móré Imrével a könyvtárban.

Csákvár, 16 óra: Megemlékezés a Floriana Könyvtár és Közösségi Ház színháztermében. Beszédet mond Illés Szabolcs polgármester. Szakmai elismerő díjak átadása. Koszorúzás a Szabadság téri emlékműnél.

Csókakő, 17.30 óra: Fáklyás felvonulás az önkormányzati hivatal elé. Indulás a művelődési háztól. Ünnepi megemlékezés és koszorúzás.

Csór, 17 óra: Emlékezés a forradalom hőseire a Fő téri emlékparkban.

Csősz, 16 óra: Megemlékezés a Szoborkertben. Közreműködnek az általános iskola diákjai.

Dunaújváros, 17 óra: A Dunaújvárosért Díj ünnepélyes átadása a Kultik moziban. Műsort ad a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes.

Előszállás, 18 óra: Műsoros est az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére a művelődési házban. Köszöntőt mond Kanik Péter polgármester. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola 8. osztályos diákjainak műsora.