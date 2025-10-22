Megemlékezések Fehérváron

Kegyelettel királyi méltóságainkért

Az Alba Regia Civitas Rend és a Fejér Szövetség, valamint társszervezeteik királyi halottak napi történelmi-kegyeleti szertartást tartanak október 25-én (szombaton) Székesfehérváron. A fáklyás felvonulás 16 óra 45-kor indul a Hotel Mercure (Hotel Magyar Király) előtti térről. A szertartás a királysíroknál, a hajdani koronázó templom Romkertjében, a Nemzeti Sírkert és Emlékhely területén 17 órakor veszi kezdetét.



„Gyújtsunk együtt őrlángokat!”

A Fejér Szövetség és társszervezetei teljes önrendelkezést követelnek a székely nemzetnek! A szervezők mécsesekkel világítják ki Székelyföld határait október 26-án (vasárnap) 16.30 órakor Székes Fejér Város csíki székelykapujánál, a település délnyugati kapujában, a maroshegyi körforgalomban. Kérik az érdeklődőket, hogy együtt imádkozzanak székely testvéreink önrendelkezéséért, Székelyföld területi autonómiájáért. Az eseményen részt vesz és közreműködik a többiek között Deák Lajosné tanácsnok, Szili Csaba önkormányzati képviselő, Juhász László tanácsnok, Boór Ferenc, a Fejér Szövetség társelnöke