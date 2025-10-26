október 26., vasárnap

Megemlékezés halottak napja alkalmából

Címkék#Nem csak a 20 Éveseké a Világ ” Nyugdíjas Klub#Felsővárosi Közösségi Házban#mindenszentek

Feol.hu

A székesfehérvári Felsővárosi Közösségi Házban immár több mint 25 éve jól működő „Nem csak a 20 Éveseké a Világ” Nyugdíjas Klub október 30-án, csütörtökön 14 órától megemlékezést tart Mindenszentek és a halottak napja alkalmából. Vendég: Nyárai Horváth István katolikus plébános. Megemlékező beszédet mond: Csató József szerkesztő-újságíró. A klubtagság ekkor emlékezik meg elhunyt családtagjairól, klubtársairól és barátairól.

