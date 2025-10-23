2 órája
Megemlékezés, koszorúzás és falufa-átadó a településen
Cece településén 2025. október 22-én, szerdán méltó módon emlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire. A megemlékezés Cecén középpontjában a Cecei Illyés Gyula Általános Iskola 7. osztályos tanulóinak ünnepi műsora állt, amely hitelesen idézte fel a forradalom eseményeit és üzenetét.
Fotó: Bokányi Zsolt / FMH
Az esemény a Művelődési Házban kezdődött, ahol a megemlékezés keretében Varga János polgármester köszöntötte a résztvevőket, kiemelve, hogy 1956 öröksége a bátorság és a szabadság tisztelete. A diákok előadása versekkel, zenével és történelmi jelenetekkel idézte fel a forradalom drámai pillanatait, méltó módon kapcsolva a múltat a jelenhez. A megemlékezés Cecén megható alkalom volt mindenki számára!
Diákok és közösség: megemlékezés Cecén!
A megemlékezést követően a kopjafánál többek között Varga Gábor országgyűlési képviselő helyezte el az emlékezés koszorúját. A program zárásaként került sor a falufa ünnepélyes átadójára, amely a település összetartozását és közösségi identitását erősíti majd a jövőben is!
A rendezvény díszvendége, Móré Imre 56-os forradalmár és sportember, a diákok és fiatalok nagy örömére a könyvtárban személyes élményeiről és az 1956-os eseményekről beszélgetett, élő történelemként adva át tapasztalatait és emlékeit!