október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

11°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnepi pillanatok

2 órája

Megemlékezés, koszorúzás és falufa-átadó a településen

Címkék#diák#Varga János#forradalom#kopjafa

Cece településén 2025. október 22-én, szerdán méltó módon emlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire. A megemlékezés Cecén középpontjában a Cecei Illyés Gyula Általános Iskola 7. osztályos tanulóinak ünnepi műsora állt, amely hitelesen idézte fel a forradalom eseményeit és üzenetét.

Bokányi Zsolt
Megemlékezés, koszorúzás és falufa-átadó a településen

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Az esemény a Művelődési Házban kezdődött, ahol a megemlékezés keretében Varga János polgármester köszöntötte a résztvevőket, kiemelve, hogy 1956 öröksége a bátorság és a szabadság tisztelete. A diákok előadása versekkel, zenével és történelmi jelenetekkel idézte fel a forradalom drámai pillanatait, méltó módon kapcsolva a múltat a jelenhez. A megemlékezés Cecén megható alkalom volt mindenki számára! 

Megemlékezés Cecén
1956-os megemlékezés Cecén a művelődési házban! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Diákok és közösség: megemlékezés Cecén!

A megemlékezést követően a kopjafánál többek között Varga Gábor országgyűlési képviselő helyezte el az emlékezés koszorúját. A program zárásaként került sor a falufa ünnepélyes átadójára, amely a település összetartozását és közösségi identitását erősíti majd a jövőben is! 

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A rendezvény díszvendége, Móré Imre 56-os forradalmár és sportember, a diákok és fiatalok nagy örömére a könyvtárban személyes élményeiről és az 1956-os eseményekről beszélgetett, élő történelemként adva át tapasztalatait és emlékeit! 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu