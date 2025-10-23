Megemlékezés, koszorúzás és falufa-átadó a településen

Az esemény a Művelődési Házban kezdődött, ahol a megemlékezés keretében Varga János polgármester köszöntötte a résztvevőket, kiemelve, hogy 1956 öröksége a bátorság és a szabadság tisztelete. A diákok előadása versekkel, zenével és történelmi jelenetekkel idézte fel a forradalom drámai pillanatait, méltó módon kapcsolva a múltat a jelenhez. A megemlékezés Cecén megható alkalom volt mindenki számára!

1956-os megemlékezés Cecén a művelődési házban! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Diákok és közösség: megemlékezés Cecén!

A megemlékezést követően a kopjafánál többek között Varga Gábor országgyűlési képviselő helyezte el az emlékezés koszorúját. A program zárásaként került sor a falufa ünnepélyes átadójára, amely a település összetartozását és közösségi identitását erősíti majd a jövőben is!

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A rendezvény díszvendége, Móré Imre 56-os forradalmár és sportember, a diákok és fiatalok nagy örömére a könyvtárban személyes élményeiről és az 1956-os eseményekről beszélgetett, élő történelemként adva át tapasztalatait és emlékeit!