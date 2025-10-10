október 10., péntek

Hihetetlen tempó

1 órája

Kinőtt a földből: Ekkor nyitja új üzletét a McDonald's Fejérben (helyszíni fotók)

​Még néhány hónappal ezelőtt találgatások folytak Fejér megye északi részén, a bicskei Tesco melletti építési területen. KFC, Burger King, vagy esetleg McDonald's érkezik a településre? Mostanra egyértelműen látszik, mi épül, sőt, a nyitás időpontját is sikerült megtudnunk.

Feol.hu

​Június közepén adták át a munkaterületet a kivitelezőnek, és azóta szó szerint látványos dolgok történtek. A képeinken is jól látszik, hogy a projektből egy új McDonald's étterem lesz. A kivitelezés jól halad, úgy tűnik, tartják a tervekben kijelölt tempót.

Hónapokkal ezelőtt találgatások folytak KFC, Burger King, vagy esetleg McDonald's érkezik a bicskei Tesco mellé? Ez már nem kérdés, a nyitást is megtudtuk.
Kinőtt a földből az új McDonald's: vajon mikor nyitják?
Fotó: KZ

Pofás a McDonald's új épülete

Székesfehérváron és Fejér vármegyében is több éttermet működtető gyorsétteremlánc új munkahelyeket is teremt. Kimentünk és jól megnéztük magunknak. A szerkezet már elkészült, az ablakok is a helyükön vannak, és jelenleg a hőszigetelésen dolgoznak. Ezzel párhuzamosan valószínűleg a belső kialakítás is megkezdődik. Már most kivehető az oldalablakokból a McDrive leendő kialakítása is, miközben a terület szegélyezése is elindult. Valószínűleg térkőburkolatot fog kapni a környék. Hihetetlen, hogy az épület cirka egy hónap alatt kinőtt a földből. Korábban Bálint Istvánné polgármester arról beszélt, hogy úgy tudja, a kivitelező év végéig szeretné befejezni a beruházást.

(A Galéria a képre kattintva!)

Épül a bicskei McDonald's, még karácsony előtt megnyitják?

Fotók: KZ

Nyitás karácsony előtt!

​A hozzánk beérkező, nem hivatalos információk szerint a bicskei McDonald's december közepén nyílik meg, így a vásárlók és a helyiek mindenképpen karácsony előtt átvehetik az új gyorséttermet. ​Az építkezési területen kihelyezett táblán látható gyönyörű látványterv, igencsak impozáns lesz a népszerű gyorsétterem legújabb, Fejér vármegyei üzlete. Kerestük a kivitelező céget a hivatalos megerősítésért, amint bővebb információval tudunk szolgálni, közölni fogjuk.

