Kinőtt a földből: Ekkor nyitja új üzletét a McDonald's Fejérben (helyszíni fotók)

​Június közepén adták át a munkaterületet a kivitelezőnek, és azóta szó szerint látványos dolgok történtek. A képeinken is jól látszik, hogy a projektből egy új McDonald's étterem lesz. A kivitelezés jól halad, úgy tűnik, tartják a tervekben kijelölt tempót.

Kinőtt a földből az új McDonald's: vajon mikor nyitják?

Fotó: KZ

Pofás a McDonald's új épülete

Székesfehérváron és Fejér vármegyében is több éttermet működtető gyorsétteremlánc új munkahelyeket is teremt. Kimentünk és jól megnéztük magunknak. A szerkezet már elkészült, az ablakok is a helyükön vannak, és jelenleg a hőszigetelésen dolgoznak. Ezzel párhuzamosan valószínűleg a belső kialakítás is megkezdődik. Már most kivehető az oldalablakokból a McDrive leendő kialakítása is, miközben a terület szegélyezése is elindult. Valószínűleg térkőburkolatot fog kapni a környék. Hihetetlen, hogy az épület cirka egy hónap alatt kinőtt a földből. Korábban Bálint Istvánné polgármester arról beszélt, hogy úgy tudja, a kivitelező év végéig szeretné befejezni a beruházást.

