Fejér most trendi – McDonald’s, Mömax és egy TikTok-sztár is a figyelem középpontjában

A McDonald’s bicskei nyitása nemcsak a helyieknek hoz új gasztronómiai élményt, hanem új munkahelyeket is teremt a térségben – nem csoda, hogy ez lett a hét egyik legolvasottabb híre. Emellett Székesfehérvár is mozgalmas napokat él: megnyílik a Mömax új áruháza, így a lakberendezés szerelmesei is örülhetnek. A McDonald’s mellett tehát más nagy márkák is fejlesztésekkel készülnek a régióban. Ráadásul a fehérvári adventi vásár idén korábban indul, így már november végétől ünnepi hangulatba kerülhetünk. És ha mindez nem lenne elég, egy helyi falatozó is meghódította a TikTokot, több tízezres megtekintésekkel bizonyítva, hogy Fehérvár gasztronómiája egyre trendibb. Nézzük is, melyek voltak a hét legnépszerűbb hírei!

Már biztosan McDonald’s nyílik Bicskén

Fotó: KZ / FMH

1. Új éttermet nyit a McDonald’s Fejérben

Még néhány hónappal ezelőtt találgatások folytak Fejér megye északi részén, a bicskei Tesco melletti építési területen. KFC, Burger King, vagy esetleg McDonald's érkezik a településre? Mostanra egyértelműen látszik, mi épül, sőt, a nyitás időpontját is sikerült megtudnunk.