Fejér most trendi – McDonald’s, Mömax és egy TikTok-sztár is a figyelem középpontjában
Az elmúlt hét bővelkedett izgalmas helyi hírekben, hiszen Fejér megye ismét megmutatta, hogy mennyi minden történik a környéken. A figyelem középpontjába ezúttal a McDonald’s került: a világhírű gyorsétteremlánc ugyanis új éttermet nyit Bicskén, amire már most rengetegen kíváncsiak.
A McDonald’s bicskei nyitása nemcsak a helyieknek hoz új gasztronómiai élményt, hanem új munkahelyeket is teremt a térségben – nem csoda, hogy ez lett a hét egyik legolvasottabb híre. Emellett Székesfehérvár is mozgalmas napokat él: megnyílik a Mömax új áruháza, így a lakberendezés szerelmesei is örülhetnek. A McDonald’s mellett tehát más nagy márkák is fejlesztésekkel készülnek a régióban. Ráadásul a fehérvári adventi vásár idén korábban indul, így már november végétől ünnepi hangulatba kerülhetünk. És ha mindez nem lenne elég, egy helyi falatozó is meghódította a TikTokot, több tízezres megtekintésekkel bizonyítva, hogy Fehérvár gasztronómiája egyre trendibb. Nézzük is, melyek voltak a hét legnépszerűbb hírei!
1. Új éttermet nyit a McDonald’s Fejérben
Még néhány hónappal ezelőtt találgatások folytak Fejér megye északi részén, a bicskei Tesco melletti építési területen. KFC, Burger King, vagy esetleg McDonald's érkezik a településre? Mostanra egyértelműen látszik, mi épül, sőt, a nyitás időpontját is sikerült megtudnunk.
Kinőtt a földből: Ekkor nyitja új üzletét a McDonald's Fejérben (helyszíni fotók)
2. Mömax nyitás Fehérváron: megvan a dátum
Egy ideje már lehet tudni, hogy Mömax áruház nyílik Székesfehérváron a Holland fasor 1/a címen. Az építkezés nagyjából egy évvel ezelőtt kezdődött, mostanra pedig el is készült a székesfehérvári Mömax, amely hamarosan fogadja is a vásárlókat.
3. Adventi vásár Fehérváron: idén jóval hamarabb kezdődik
Székesfehérvár idén még különlegesebbé varázsolja az ünnepi időszakot. A fehérvári adventi vásár 2025-ben hamarabb kezdődik, mint valaha, és egészen az újévig tart majd! A város karácsonyi forgataga nemcsak hosszabb lesz, hanem még több lehetőséget is kínál a kézműves árusoknak, a helyi vendéglátósoknak és természetesen a látogatóknak, akik évről évre a varázslatos karácsonyi hangulat miatt térnek vissza a belvárosba, hogy részesei legyen a fehérvári adventi vásár forgatagának.
Jó hír: hamarabb kezdődik az adventi vásár Fehérváron, mint gondolnád!
4. Székesfehérvári falatozó tűnt fel a TikTok sztár videójában
A gasztroinfluenszer ezúttal szülővárosába, Székesfehérvárra látogatott, ahol a Maros falatozó napi menüjét kóstolta meg. Erdődi Péter videója után sokan kíváncsiak lettek a helyre, ahol házias ízek, nagy adagok és baráti árak várják az ebédelőket.
A TikTok ismét felkavarta a hazai gasztrovilágot: egy székesfehérvári menü lett a hét slágere, mindössze 3000 forintért.
5. Szoboszlai Dominik kislánya már anyukájával fut
Újabb apró betekintést nyerhettünk a sztárcsalád mindennapjaiba. Szoboszlai Dominik kislánya már most sportos életet él. Régóta ismételgetett jótanács, minden gyermek kezdjen el hamar sportolni, ez segít abban, hogy hozzászokjanak az egészséges életmódhoz, ezt Szoboszlai Dominikék is így gondolják.
Még három hónapos sincs, de már fut az anyukájával – Szoboszlai Dominik kislánya igazi csodababa?