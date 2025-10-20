​Itt a legújabb McDonald's, amit a Fejér vármegyeiek is már ma kipróbálhatnak

​Fejér és közvetlen környezete most nagyon trendi. Elég csak a hamarosan Székesfehérváron megnyíló legújabb street food helyre gondolnunk, vagy a Mömaxot említenünk, a bicskei McDonald’s-ról már nem is beszélve, ami mindössze néhány hónap alatt nőtt ki a földből, és információink szerint már karácsony előtt várja vendégeit. De addig is van egy jó hírünk a hamburgerek, a sült krumplik és a Big Mac szerelmeseinek.

Itt nyílt meg a legújabb McDonald’s.

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

​Hol találod a legújabb McDonald’s éttermet? Megmondjuk!

​Fejér vármegye határától mindössze néhány kilométerre, Százhalombatta városában nyitották meg az új, modern, vendégközpontú Mekit, amely digitális, okos megoldásaival tökéletesen illeszkedik a 21. századi igényekhez. Ha úton lennél Székesfehérvár felé, vagy Fejér vármegyébe és kipróbálnád, már a mai naptól megteheted a Damjanich utcában.