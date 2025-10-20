2 órája
Itt a legújabb McDonald's, amit a Fejér vármegyeiek is már ma kipróbálhatnak
Miközben lázasan készül Fejér vármegye új gyorsétterme az északi régióban, újabb vendéglátóegység megnyitását jelentették be. Nem kell messzire mennünk, itt minket is vár az új McDonald’s!
Fejér és közvetlen környezete most nagyon trendi. Elég csak a hamarosan Székesfehérváron megnyíló legújabb street food helyre gondolnunk, vagy a Mömaxot említenünk, a bicskei McDonald’s-ról már nem is beszélve, ami mindössze néhány hónap alatt nőtt ki a földből, és információink szerint már karácsony előtt várja vendégeit. De addig is van egy jó hírünk a hamburgerek, a sült krumplik és a Big Mac szerelmeseinek.
Hol találod a legújabb McDonald’s éttermet? Megmondjuk!
Fejér vármegye határától mindössze néhány kilométerre, Százhalombatta városában nyitották meg az új, modern, vendégközpontú Mekit, amely digitális, okos megoldásaival tökéletesen illeszkedik a 21. századi igényekhez. Ha úton lennél Székesfehérvár felé, vagy Fejér vármegyébe és kipróbálnád, már a mai naptól megteheted a Damjanich utcában.