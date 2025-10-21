október 21., kedd

1 órája

Gimnáziumi rangsor: fehérvári iskolák kerültek a legjobbak közé

Címkék#MCC#fehérvári iskola#rangsor#siker

Az idei MCC országos gimnáziumi rangsor újra bemutatja a legkiválóbb magyarországi középiskolákat. Az MCC országos gimnáziumi rangsorból kiderül, mely intézmények nyújtanak kiemelkedő oktatást, és hol teljesítenek a diákok a legjobban. A rangsorban idén a legjobbak közé kerültek a székesfehérvári iskolák is, amelyek vezetői az MCC székesfehérvári képzési központjában beszéltek erról, szerintük mi a siker kulcsa.

Munkatársunktól

Nagy érdeklődés övezte az MCC országos gimnáziumi rangsorának székesfehérvári bemutatóját, amely az Oktatási Hivatallal együttműködésben készült. A rendezvény célja az volt, hogy választ adjon arra a kérdésre: mitől lesz igazán sikeres egy iskola? A program házigazdája Wittmann Zsolt, az MCC középiskolai rangsorért és kapcsolatokért felelős vezetője volt, aki részletesen bemutatta a TOP 100-as lista eredményeit, valamint a 400 iskolát elemző kutatás módszertanát.

MCC országos gimnáziumi rangsor
MCC országos gimnáziumi rangsor: eredmények és részletek

Fehérvári iskolák az MCC országos gimnáziumi rangsorában

Siker, ami mögött tudatos építkezés áll

A székesfehérvári Tóparti Gimnázium főigazgatója, Vizi László Tamásné szerint az elért helyezés valódi visszaigazolása annak a munkának, amelyet a pedagógusok nap mint nap végeznek. Mint elmondta: – Az eredményességet nemcsak figyeljük, hanem tudatosan építjük. A közelmúltban lezajlott felújítás és az intézmény folyamatos megújulása még kedvezőbb jövőt vetít előre.

A Vasvári Pál Gimnázium igazgatója, Tamás Renáta úgy fogalmazott: az ilyen rangsorok nemcsak szakmai, hanem emberi elismerést is jelentenek. A diákok önbecsülését növelik, és megerősítik őket abban, hogy a közös munka mindig meghozza gyümölcsét.

A részletekben rejlik a siker

A Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola főigazgatója, Siposné Tóth Krisztina hangsúlyozta, hogy az eredmények mögött tudatos tervezés és magas hozzáadott érték áll: – A siker kulcsa a részletekben rejlik. Az iskola nemcsak a tanulmányi teljesítményben, hanem a sport, művészet és közösségi élet területén is kiemelkedő. A Teleki példát mutat abban, hogyan lehet a tudást és a közösségi élményt összehangolni.

A Ciszterci Szent István Gimnázium oktatási igazgatóhelyettese, Alföldiné Balázs Bernadett kiemelte: az elért eredmény a hosszú távú, tudatos munka gyümölcse. Egyházi fenntartású intézményként más rangsorokban is előkelő helyen szerepelnek, ami megerősíti, hogy a fejlesztések és innovációk iránya helyes.

A Székesfehérvári Tankerületi Központ szakmai vezetője, Baloghné Szücs Klára elmondta, hogy a jó eredmény nem volt meglepetés, hiszen a tankerület jól ismeri az iskolák szakmai munkáját. Hangsúlyozta: a cél, hogy a jövőben az általános iskolák számára is találjanak hasonló, objektív motivációs eszközöket. Emellett a tankerület kiemelt feladata az infrastrukturális fejlesztések folytatása és a szakmai megújulás támogatása.

 

Együttműködés és tehetséggondozás – a siker alapja

A beszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy a sikerhez elengedhetetlen a tantestületek, diákok, szülők és partnerek összefogása. A közös célok, az aktív pályázati részvétel és a tudatos tervezés teszik lehetővé, hogy ezek az iskolák a legjobbak közé kerüljenek.

A rendezvényen elhangzott: a kiváló teljesítményhez az is hozzájárul, hogy sok diák vesz részt az MCC tehetséggondozó programjaiban, ahol az iskolai oktatást kiegészítő fejlesztések támogatják az egyéni kibontakozást. Az MCC és a fehérvári iskolák között folyamatos a kapcsolattartás és együttműködés, ami garancia arra, hogy a jövőben is tovább épüljenek a fiatal tehetségek lehetőségei.

 

