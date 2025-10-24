A legjobb képzési helyekre segít bejutni az MCC középiskolásoknak szóló programja

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Középiskolás Programja (KP) iskola mellett végezhető, ingyenes képzési lehetőséget kínál a tehetséges diákoknak. A programban a diákok egyéni mentorálásban részesülnek, közösségépítő eseményeken, szakmai alkalmakon vehetnek részt, valamint az úgynevezett KP Szombatokon és klubdélutánokon. Hasznos e-learning kurzusokat végezhetnek, a legaktívabbak pedig lehetőséget kapnak tehetségük további kibontakoztatására idegennyelv-oktatás, nemzetközi tanulmányutak, versenyek és táborok révén. Az MCC december 31-ig várja a legtehetségesebb magyarországi és külhoni magyar középiskolások jelentkezését a Kárpát-medence harminc városában.

Tehetséges fiatalok jelentkezését várja az MCC Fejér vármegyében is

Fotó: A kép illusztráció

Mentorációval az élen

Az MCC célja, hogy a középiskolásokat hosszú távon kísérje tanulmányaik során, a személyes fejlődés útján. A KP munkatársai egyben mentorok is: a tudásátadás mellett a személyes példamutatás is kiemelt feladatuk. A cél – a szakmai kiválóság elősegítése mellett – olyan generációk nevelése, akik tisztában vannak felelősségükkel, ismerik és tisztelik hagyományaikat, és készen állnak arra, hogy tudásukat a közösség és a nemzet javára fordítsák.

Aki belép a Középiskolás Programba, az nemcsak saját magáért, hanem a közösségéért is felelősséget vállal azáltal, hogy megtanul tudatosan gondolkodni önmagáról, a tehetségéről, a lehetőségeiről és a jövőjéről. Ez a fajta önismeret és reflexiós készség komoly erőfeszítést kíván, hiszen a gyümölcsei csak évek múltán mutatkoznak meg. Éppen ezért 2025 őszétől minden KP-s diák személyre szabott segítséget kap mentori beszélgetések formájában és egy, az egyéni fejlődést támogató eszköz, a Tükör által. A diákok ezzel a támogatással jobban megismerhetik önmagukat, így a továbbtanulási útjukat is körültekintőbben tudják megválasztani.

Versenyképes képességek és készségek fejlesztése az MCC-vel

Az MCC híve a párbeszédnek és a szenvedélyes vitáknak, amelyek a közösségi élet természetes részei – hangsúlyozta Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója az intézmény 29. tanévének megnyitóján. A KP ebben is úttörő, hiszen a programban részt vevő diákok kortárs közösségben sajátíthatják el a kulturált, szakmai alapú vitázás és érvelés alapjait, miközben különféle problémák konstruktív megoldására is összpontosíthatnak.