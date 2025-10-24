1 órája
A legjobb képzési helyekre segít bejutni az MCC középiskolásoknak szóló programja
Az MCC Középiskolás Programja személyre szabott mentorációt, szakmai programokat és közösségépítő lehetőségeket biztosít a tehetséges diákoknak. A MCC támogatásával a résztvevők jobban megismerhetik önmagukat és tudatosan készülhetnek a jövőjükre. A program nemzetközi utak, ösztöndíjak és gyakorlati tudást fejlesztő alkalmak révén segíti kibontakoztatni a diákokban rejlő erőt.
A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Középiskolás Programja (KP) iskola mellett végezhető, ingyenes képzési lehetőséget kínál a tehetséges diákoknak. A programban a diákok egyéni mentorálásban részesülnek, közösségépítő eseményeken, szakmai alkalmakon vehetnek részt, valamint az úgynevezett KP Szombatokon és klubdélutánokon. Hasznos e-learning kurzusokat végezhetnek, a legaktívabbak pedig lehetőséget kapnak tehetségük további kibontakoztatására idegennyelv-oktatás, nemzetközi tanulmányutak, versenyek és táborok révén. Az MCC december 31-ig várja a legtehetségesebb magyarországi és külhoni magyar középiskolások jelentkezését a Kárpát-medence harminc városában.
Mentorációval az élen
Az MCC célja, hogy a középiskolásokat hosszú távon kísérje tanulmányaik során, a személyes fejlődés útján. A KP munkatársai egyben mentorok is: a tudásátadás mellett a személyes példamutatás is kiemelt feladatuk. A cél – a szakmai kiválóság elősegítése mellett – olyan generációk nevelése, akik tisztában vannak felelősségükkel, ismerik és tisztelik hagyományaikat, és készen állnak arra, hogy tudásukat a közösség és a nemzet javára fordítsák.
Aki belép a Középiskolás Programba, az nemcsak saját magáért, hanem a közösségéért is felelősséget vállal azáltal, hogy megtanul tudatosan gondolkodni önmagáról, a tehetségéről, a lehetőségeiről és a jövőjéről. Ez a fajta önismeret és reflexiós készség komoly erőfeszítést kíván, hiszen a gyümölcsei csak évek múltán mutatkoznak meg. Éppen ezért 2025 őszétől minden KP-s diák személyre szabott segítséget kap mentori beszélgetések formájában és egy, az egyéni fejlődést támogató eszköz, a Tükör által. A diákok ezzel a támogatással jobban megismerhetik önmagukat, így a továbbtanulási útjukat is körültekintőbben tudják megválasztani.
Versenyképes képességek és készségek fejlesztése az MCC-vel
Az MCC híve a párbeszédnek és a szenvedélyes vitáknak, amelyek a közösségi élet természetes részei – hangsúlyozta Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója az intézmény 29. tanévének megnyitóján. A KP ebben is úttörő, hiszen a programban részt vevő diákok kortárs közösségben sajátíthatják el a kulturált, szakmai alapú vitázás és érvelés alapjait, miközben különféle problémák konstruktív megoldására is összpontosíthatnak.
A KP többféle csatlakozási lehetőséget kínál, amelyeknek kombinációját a diák maga állíthatja össze tanulmányi és önfejlesztési igényei, valamint érdeklődése alapján. Egyrészt lehetőség van a részvételre a jelenléti képzési alkalmakon (klubdélutánokon, KP Szombatokon), másrészt a diákok csatlakozhatnak
- az ösztöndíjprogramhoz,
- nemzetközi utakhoz,
- tanulmányi kirándulásokhoz,
- tehetségtáborokhoz és túrákhoz is,
- és számos elearning-kurzushoz is.
Ezeken az alkalmakon tudományos, ismeretterjesztő előadásokkal és gyakorlatias, alkalmazható tudást nyújtó, készségeket fejlesztő, kiscsoportos workshopokkal találkozhatnak a diákok.
A program kiemelt célja a közösségépítés: a résztvevők nemcsak tartalmas baráti kapcsolatokat alakíthatnak ki, hanem lehetőséget kapnak arra is, hogy saját ötleteiket és projektjeiket megvalósítsák. A diákok csatlakozhatnak vitaklubba, olvasókörbe, találkozhatnak természettudományos témákkal, önfejlesztés célzó alkalmakkal, valamint vezetői készségeket fejlesztő workshopokkal is.
Középiskolás Program emelt szinten
A 2024/25-ös tanévtől, felmenő rendszerben indult el a KP emelt szintje, a FAKT. A FAKT-os diákok a KP fentebb leírt alapprogramjának elvégzésén túl havonta egy képzési hétvégén vesznek részt Révfülöpön, ahol a közös képzést nyújtó, alapozó 9. évfolyam után a 10–12. évfolyamon három modul közül választhatnak tehetségük és érdeklődésük szerint. A humán, a reál és a művészeti modulokban a modulvezetők és neves meghívott előadók naprakész, interdiszciplináris, a kritikai gondolkodást fejlesztő tartalmakat kínálnak.
A FAKT-os diákok minden évben részt vesznek egy külföldi szakmai tanulmányúton, illetve a tanévet záró és a következőt előkészítő Nyári Akadémián. A FAKT az akadémiai és önismereti képzés mellett egyéni mentorációt is biztosít a diákoknak, akik rendszeresen találkoznak a legkülönbözőbb szakterületekről érkező mentoraikkal, és közösen gondolkodnak személyes fejlődési, előrelépési lehetőségeikről.
Töretlen népszerűség határon innen és túl
A jövőre 30 éves, immár több mint 8 ezer diák képzését végző Mathias Corvinus Collegium a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézménye, amelynek Középiskolás Programja már több mint húsz éve működik sikeresen. Az idei tanévet több mint 4 ezer középiskolás diák kezdte meg az MCC-ben. A KP hazánkban a főváros mellett további 16 településen érhető el, például Debrecenben, Kaposváron, Miskolcon, Pécsen, Szegeden, Szombathelyen és Zalaegerszegen is. A 2013 óta Erdélyben, 2022-től Kárpátalján, 2023-ban Felvidéken, 2024-ben Vajdaságban is megtalálható képzéseken több mint 1200 határon túli magyar tanuló vesz részt. A program növekvő népszerűségét bizonyítja, hogy az elmúlt években a résztvevők száma folyamatosan emelkedett.
Felvételi és jelentkezés
A programba azok a jelenleg középiskolában tanuló diákok jelentkezhetnek, akik még nem kezdték meg a 12. évfolyamot. Az online jelentkezési felületen önéletrajzot és motivációs levelet kell beadni, az iskolai és versenyeredmények feltöltésével. A felvételi folyamat egy írásbeliből és egy szóbeli beszélgetésből áll. Jelentkezés: https://moodle.mcc.hu/jelentkezes/ További információ: https://kp.mcc.hu/
A legfrissebb Fejér vármegyei hírekért kövess minket a feol.hu Google News oldalán is!