Életbe lépett a MÁV felújítási programja, ami sok mindent megváltoztat Fejérben (galéria)

Címkék#MÁV#Állomásmegújítási program#Horváth Bálint#Martonvásár#váróterem#Székesfehérvár#vasútállomás#Tessely Zoltán#Lázár János

Szenzációs hírek érkeztek! A MÁV-csoport országszerte 36 állomást érintő, 15 milliárd forint értékű fejlesztési programjába Fejér vármegyéből Martonvásár és Gárdony is bekerült. A martonvásári sajtótájékoztatón a MÁV Fejlesztési és beruházási főigazgatója kiemelte, hogy a Martonvásár és a vasút kapcsolata elválaszthatatlan, mivel az állomás évente 1,3 millió utast kezel, ezzel pedig Székesfehérvár után Fejér vármegye második legforgalmasabb helyszíne.

Kecskés Zoltán
Életbe lépett a MÁV felújítási programja, ami sok mindent megváltoztat Fejérben (galéria)

Tessely Zoltán, a Pannónia Szíve országgyűlési képviselőjének szívügye a martonvásári vasútállomás.

Fotó: Kozma Milos

Szilágyi Tibor, a MÁV Fejlesztési és beruházási főigazgatója kiemelte, hogy a 14 vármegyét és 36 állomást érintő programot saját forrásból és a Magyar Falu Program támogatásával hajtják végre. A cél, hogy a felújítások jövő év első felében befejeződjenek, az utazóknak kényelmesebb és modernebb környezetet teremtve ezzel. A főigazgató mindemellett hangsúlyozta a martonvásári helyszín kiemelt jelentőségét, ezért is kezdték el szeptember 1-jével a beruházást. A felújítás során a következő elemek újulnak meg:


Szilágyi Tibor, a MÁV Fejlesztési és beruházási főigazgatója a mintegy 15 milliárd forint értékű beruházási programról beszélt Martonvásáron.
Fotó: Kozma Milos
  • ​Az épület teljes mértékben akadálymentessé válik.
  • A váróteremben hűtés-fűtés rendszert telepítenek, valamint időzárakat helyeznek el, így az üzemszüneteken kívül a várót illetéktelenek nem tudják majd használni, ezzel is biztosítva azt, hogy egy folyamatos jó állapot várja majd az utasokat.
  • ​Már elkészült a tetőszigetelés, elbontották a régi előtetőt, és megkezdődött a külső homlokzat felújítása.
  • Megújul az állomás környezete is, bővül a kerékpártároló 20 új férőhellyel.

Horváth Bálint, Martonvásár polgármestere a sajtótájékoztatón.
Fotó: Kozma Milos

​​A polgármester köszönetet és kérést is megfogalmazott a MÁV-hoz

​Horváth Bálint polgármester megköszönte Tessely Zoltán országgyűlési képviselőnek és a MÁV-nak a gyors és hatékony beavatkozást, a fejlesztést, hogy Martonvásár részese lehet az Állomásmegújítási programnak, ugyanakkor a helyi lakosság kérését is tolmácsolta és felhívta a MÁV figyelmét a növekvő zsúfoltság miatt. A polgármester szerint, a szolgáltatás színvonala hatalmasat javult az elmúlt bő egy évtizedben, ráadásul megfizethető, ugyanakkor a növekvő utasszám miatt szükség van a vonatok befogadóképességének növelésére. Kiemelte, az utasok akkor lesznek igazán elégedettek a megszépülő környezettel, ha a szolgáltatás az utaskapacitást is kielégíti. A MÁV ígéretet tett ennek megvalósulására.

Személyes érintettség

Tessely Zoltán, a Pannónia Szíve országgyűlési képviselője egy személyes történetet is megosztott. Elmondta, hogy édesapja közel 30 éven keresztül volt a martonvásári állomásfőnök, ezért a beruházás a szívének különösen fontos. Kiemelte, hogy nettó 132 millió forintból újul meg a vasútállomás. Hozzátett még egy jó hírt, miszerint Pannónia Szíve másik érintett településén, Gárdonyban is kezdődik a munka egy hasonló projekt keretében. ​


Nettó 132 millió forintból újul meg a martonvásári vasútállomás, a munka már megkezdődött.
Fotó: Kozma Milos

A fejlesztésekért a képviselő köszönetet mondott Lázár János építési és közlekedési miniszternek és a MÁV-csoportnak, ahogy fogalmazott, ezzel a Pannónia Szíve 3 járási központja a bicskei vasútállomást is ideértve megújulhatott, megújulhat a térségben.

(Galéria a képre kattintva!)

Elstartolt a MÁV 15 milliárdos felújítási programja, Fejér is érintett

Fotók: Kozma Milos

 

