Életbe lépett a MÁV felújítási programja, ami sok mindent megváltoztat Fejérben (galéria)

​Szilágyi Tibor, a MÁV Fejlesztési és beruházási főigazgatója kiemelte, hogy a 14 vármegyét és 36 állomást érintő programot saját forrásból és a Magyar Falu Program támogatásával hajtják végre. A cél, hogy a felújítások jövő év első felében befejeződjenek, az utazóknak kényelmesebb és modernebb környezetet teremtve ezzel. A főigazgató mindemellett hangsúlyozta a martonvásári helyszín kiemelt jelentőségét, ezért is kezdték el szeptember 1-jével a beruházást. A felújítás során a következő elemek újulnak meg:

Szilágyi Tibor, a MÁV Fejlesztési és beruházási főigazgatója a mintegy 15 milliárd forint értékű beruházási programról beszélt Martonvásáron.

Fotó: Kozma Milos

​Az épület teljes mértékben akadálymentessé válik.

A váróteremben hűtés-fűtés rendszert telepítenek, valamint időzárakat helyeznek el, így az üzemszüneteken kívül a várót illetéktelenek nem tudják majd használni, ezzel is biztosítva azt, hogy egy folyamatos jó állapot várja majd az utasokat.

​Már elkészült a tetőszigetelés, elbontották a régi előtetőt, és megkezdődött a külső homlokzat felújítása.

Megújul az állomás környezete is, bővül a kerékpártároló 20 új férőhellyel.

Horváth Bálint, Martonvásár polgármestere a sajtótájékoztatón.

Fotó: Kozma Milos

​​A polgármester köszönetet és kérést is megfogalmazott a MÁV-hoz

​Horváth Bálint polgármester megköszönte Tessely Zoltán országgyűlési képviselőnek és a MÁV-nak a gyors és hatékony beavatkozást, a fejlesztést, hogy Martonvásár részese lehet az Állomásmegújítási programnak, ugyanakkor a helyi lakosság kérését is tolmácsolta és felhívta a MÁV figyelmét a növekvő zsúfoltság miatt. A polgármester szerint, a szolgáltatás színvonala hatalmasat javult az elmúlt bő egy évtizedben, ráadásul megfizethető, ugyanakkor a növekvő utasszám miatt szükség van a vonatok befogadóképességének növelésére. Kiemelte, az utasok akkor lesznek igazán elégedettek a megszépülő környezettel, ha a szolgáltatás az utaskapacitást is kielégíti. A MÁV ígéretet tett ennek megvalósulására.