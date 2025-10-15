október 15., szerda

Új szabály lép életbe

1 órája

Elfogyott a MÁV türelme – brutális bírság jön, ha ezzel próbálkozol a vonaton

Címkék#vonat#MÁV#jegyautomata#bírság

Október 16-tól minden jegy nélkül utazó egységesen 25 ezer forintos pótdíjat kap. Ezzel véget ér a korábbi gyakorlat, amikor olcsóbb volt a helyszínen, a vonaton rendezni a bírságot - jelentette be a MÁV.

Feol.hu

A MÁV döntése a több mint egy évig tartó türelmi időszak után született meg, amely során országos figyelemfelhívó kampánnyal igyekeztek minden utast felkészíteni az új szabályokra. 

MÁV
Mindenkit érint a MÁV új rendelete: vége a kedvezményes pótdíjnak, komoly pénzbüntetés vár a bliccelőkre
Forrás: FMH-archív

Mi változik a MÁV pótdíjfizetésében?

Eddig a jegyellenőrzés során, azonnali fizetés esetén kedvezményes pótdíj járt, utólag viszont magasabb összeggel kellett számolni. Ennek a különbségnek most vége: a pótdíj minden esetben 25 ezer forint lesz – függetlenül attól, hogy valaki a fedélzeten vagy később, csekken fizet.

A MÁV-csoport szerint a döntést az indokolja, hogy mára országszerte elérhetők a jegyautomaták, online és mobilos vásárlási lehetőségek, így semmi nem indokolja a jegy nélküli felszállást.

Csökken a bliccelők száma, de mostantól nincs kifogás

A vasúttársaság adatai szerint a bliccelés mértéke drasztikusan visszaesett: ma már mindössze 200 utasból 1 próbál jegy nélkül utazni, vagyis az összes utas kevesebb mint fél százaléka.

A jegyvásárlás ugyanakkor soha nem volt ennyire egyszerű és olcsó, hiszen az önkiszolgáló csatornákat és a vármegye- és országbérleteket egyre többen használják.

Utólagos bemutatás és pótdíj határidők

Ha valaki elfelejti magával vinni a már megvásárolt bérletét, 2600 forintért utólag is bemutathatja az érvényes dokumentumot. A pótdíj összege utólagos befizetés esetén 30 napon belül 25 ezer forint, de 30 napon túl már 50 ezer forintra emelkedik.

Miért fontos a MÁV szigorítása?

A MÁV célja, hogy egységes, átlátható és igazságos rendszert vezessen be, ahol minden utas azonos feltételekkel utazik. A társaság szerint a türelmi időszak és a folyamatos tájékoztatás elegendő lehetőséget adott az utasoknak az alkalmazkodásra. Mostantól viszont nincs kivétel – a bliccelésnek komoly ára van.

A kötelező jegyelővételi zónába bevont vasúti vonalszakaszok listájáról és további információkról a vg.hu cikkjében olvashatnak. 

