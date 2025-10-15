Elfogyott a MÁV türelme – brutális bírság jön, ha ezzel próbálkozol a vonaton

A MÁV döntése a több mint egy évig tartó türelmi időszak után született meg, amely során országos figyelemfelhívó kampánnyal igyekeztek minden utast felkészíteni az új szabályokra.

Mindenkit érint a MÁV új rendelete: vége a kedvezményes pótdíjnak, komoly pénzbüntetés vár a bliccelőkre

Forrás: FMH-archív

Mi változik a MÁV pótdíjfizetésében?

Eddig a jegyellenőrzés során, azonnali fizetés esetén kedvezményes pótdíj járt, utólag viszont magasabb összeggel kellett számolni. Ennek a különbségnek most vége: a pótdíj minden esetben 25 ezer forint lesz – függetlenül attól, hogy valaki a fedélzeten vagy később, csekken fizet.

A MÁV-csoport szerint a döntést az indokolja, hogy mára országszerte elérhetők a jegyautomaták, online és mobilos vásárlási lehetőségek, így semmi nem indokolja a jegy nélküli felszállást.