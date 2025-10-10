október 10., péntek

Menetrendváltozás

4 órája

Fontos októberi változások a MÁV-nál – ellenőrizd, mikor indul a vonatod!

A MÁV tájékoztatása szerint október 9. és 30. között váltócsere miatt ideiglenes menetrendváltozások lépnek életbe Budapest-Kelenföld állomáson. A munkálatok több MÁV-elővárosi és távolsági járatot is érintenek, különösen a Budapest–Győr–Hegyeshalom, a Budapest–Székesfehérvár, valamint a Budapest–Pusztaszabolcs–Pécs vasútvonalakon.

Feol.hu

A MÁV szerint a hegyeshalmi fővonalon a délutáni G10-es vonatok, a vasárnapi Rába InterRégiók, valamint néhány éjszakai S10-es járat menetrendje is néhány perccel módosul.

MÁV
A MÁV menetrendi változásai sokakat érinthetnek 
Forrás: VN-archív

MÁV menetrendváltozás a Budapest–Székesfehérvár vonalon 

Október 16-ától 30-áig, munkanapokon a martonvásári Z30-as és az S36-os vonatok összevonva közlekednek a Déli pályaudvar és Tárnok között. A MÁV tájékoztatása szerint emiatt minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

A Tárnokról 21:50-kor a Déli pályaudvarra induló G44-es vonat 30 perccel később, 22:20-kor indul.

Október 16-án hajnalban a Déli pályaudvarról 4:05-kor Siófokra induló S30-as járat (8710) 15 perccel korábban, 3:50-kor indul. Székesfehérvártól már másik szerelvénnyel, a megszokott menetrend szerint közlekedik.

A Székesfehérvárról 3:14-kor induló G44-es vonat szintén korábban, 3:06-kor indul.

Október 20/21-én éjszakai menetrendmódosítások a MÁV-nál

Hétfőről keddre virradóra három MÁV-járat is jelentős változással közlekedik:

A Székesfehérvárról 4:09-kor induló G43-as vonat Tárnoktól Érd alsón át halad, és megáll Tétényligeten, Kastélyparkon és Budafokon is.
Budapest-Kelenföldön másik szerelvényre kell átszállni.

A Déli pályaudvarról 4:05-kor Siófokra induló személyvonat Érd felsőn át, csak Hárostól közlekedik.

A MÁV pótlóbuszt indít 3:29-kor a Déli pályaudvarról Tárnokra, ahonnan csatlakozás biztosított Siófok felé.

A Székesfehérvárról 3:14-kor induló G44-es vonat csak Hárosig közlekedik, onnan MÁV-pótlóbusz szállítja az utasokat tovább.

MÁV éjszakai változások október 26–30. között

Október 26-án estétől 30-án hajnalig több éjszakaivonat is módosított útvonalon jár:

A Siófokról 22:05-kor induló Déli Parti InterRégió terelve, Érd felsőn át közlekedik.

Tárnoktól Érd alsóig pótlóbusz, majd onnan a Déli pályaudvarig további buszos közlekedés biztosított.

A Déli pályaudvarról 23:15-kor (5 perccel korábban a megszokottnál) indul a G44-es Székesfehérvár felé.

A 0:20-kor induló S30-as MÁV-vonat csak Hárostól közlekedik, odáig pótlóbusz jár.

A Székesfehérvárról 3:14-kor induló G44-es járat szintén csak Hárosig megy, onnan buszra kell átszállni.

A Déli pályaudvarról 4:05-kor induló Siófok-vonat szintén Érd felsőn át, csak Hárostól közlekedik, pótlóbusz csatlakozással Tárnokig.

 

