MÁV: elektromos zárlat okozhatta a tüzet - késések, kimaradások a fővonalon

– A győri állomáson keletkezett elektromos tűzben mintegy 30 (!) méteres hosszon 36 db biztosítóberendezési és 6 db távközlő optikai kábelünk égett el. Ez olyan jelentős sérülés az 1-es fővonal „idegrendszerében”, amely az egész vonal vasútközlekedését kedvezőtlenül befolyásolja. Most már az is valószínűsíthető, hogy a tüzet nem emberi hiba, hanem zárlat okozta – írta bejegyzésében Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató.

A károk sajnos súlyosabbak, mint amilyennek tűntek – mondta a MÁV-vezérigazgatója.

A közlekedéssel kapcsolatban kiemelte, mivel a tűzkárok elhárítása a vártnál hosszabb időt vesz igénybe, pótlóbuszozásra, menetrendi módosításokra, akár járatkimaradásokra is számítani kell. Hangsúlyozza, hivatalos MÁVINFORM felületeiről származó, friss információ birtokában keljenek útra különösen Budapest és Győr, Győr és Budapest között.

