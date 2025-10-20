október 20., hétfő

Vendel névnap

+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jelentős változások a menetrendben

37 perce

MÁV: elektromos zárlat okozhatta a tüzet - késések, kimaradások a fővonalon

Címkék#tűz#Hegyi Zsolt#zárlat#vasútállomás#tűzkár#MÁV

A károk sajnos súlyosabbak, mint amilyennek tegnap éjjel tűntek – posztolt Hegyi Zsolt. A MÁV-vezérigazgató hozzátette, a győri vasútállomás tüze kapcsán, hogy a károk sajnos súlyosabbak, mint amilyennek tegnap éjjel tűntek, ezért az egész 1-es fővonalon késésekre, ideiglenes közlekedési változásokra kell számítani az utasoknak.

Feol.hu

– A győri állomáson keletkezett elektromos tűzben mintegy 30 (!) méteres hosszon 36 db biztosítóberendezési és 6 db távközlő optikai kábelünk égett el. Ez olyan jelentős sérülés az 1-es fővonal „idegrendszerében”, amely az egész vonal vasútközlekedését kedvezőtlenül befolyásolja. Most már az is valószínűsíthető, hogy a tüzet nem emberi hiba, hanem zárlat okozta – írta bejegyzésében Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató.

A károk sajnos súlyosabbak, mint amilyennek tűntek – mondta a MÁV-vezérigazgatója. A Budapest és Győr vonalon kell számítani jelentős változásokra!
A károk sajnos súlyosabbak, mint amilyennek tűntek – mondta a MÁV-vezérigazgatója. 

A közlekedéssel kapcsolatban kiemelte, mivel a tűzkárok elhárítása a vártnál hosszabb időt vesz igénybe, pótlóbuszozásra, menetrendi módosításokra, akár járatkimaradásokra is számítani kell. Hangsúlyozza, hivatalos MÁVINFORM felületeiről származó, friss információ birtokában keljenek útra különösen Budapest és Győr, Győr és Budapest között. 
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu