37 perce
MÁV: elektromos zárlat okozhatta a tüzet - késések, kimaradások a fővonalon
A károk sajnos súlyosabbak, mint amilyennek tegnap éjjel tűntek – posztolt Hegyi Zsolt. A MÁV-vezérigazgató hozzátette, a győri vasútállomás tüze kapcsán, hogy a károk sajnos súlyosabbak, mint amilyennek tegnap éjjel tűntek, ezért az egész 1-es fővonalon késésekre, ideiglenes közlekedési változásokra kell számítani az utasoknak.
– A győri állomáson keletkezett elektromos tűzben mintegy 30 (!) méteres hosszon 36 db biztosítóberendezési és 6 db távközlő optikai kábelünk égett el. Ez olyan jelentős sérülés az 1-es fővonal „idegrendszerében”, amely az egész vonal vasútközlekedését kedvezőtlenül befolyásolja. Most már az is valószínűsíthető, hogy a tüzet nem emberi hiba, hanem zárlat okozta – írta bejegyzésében Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató.
A közlekedéssel kapcsolatban kiemelte, mivel a tűzkárok elhárítása a vártnál hosszabb időt vesz igénybe, pótlóbuszozásra, menetrendi módosításokra, akár járatkimaradásokra is számítani kell. Hangsúlyozza, hivatalos MÁVINFORM felületeiről származó, friss információ birtokában keljenek útra különösen Budapest és Győr, Győr és Budapest között.