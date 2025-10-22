Markáns hidegfronttal kezdődik a hosszú hétvége

A mai napon még közepesen felhős ég vár ránk, de némi napsütésre is számíthatunk. Csapadék csak elszórtan fordul elő, a hőmérséklet pedig 16 és 21 fok között alakul. Összességében tehát nyugodt, kellemesen enyhe időjárás várható délután.

Hűvösebb időjárással kezdődik a hosszú hétvége

Tartogat meglepetéseket a holnapi időjárás

A köpönyeg időjárás előrejelzései szerint holnap, a nemzeti ünnep napján, már változékonyabb időjárás várható. Délelőtt még váltakozóan felhős lesz az ég, helyenként záporokkal, de a késő délutáni, esti óráktól megérkezik a markáns hidegfront. A front hatására sokfelé elered az eső, több helyen kiadós záporok, sőt beágyazott zivatarok is előfordulhatnak.

A déli szél napközben még élénk lesz, majd estére északnyugatira fordul, és helyenként viharossá fokozódhat. A front érkezése előtt a levegő még 22 fokig is melegedhet, utána viszont jelentős lehűlés kezdődik.

Számottevő fronthatás a holnapi nap második felében várható, ami fejfájást, fáradékonyságot okozhat az érzékenyeknél.