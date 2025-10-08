Kisbusszal bővül Aba és Sárszentágota önkormányzata: új falugondnoki szolgálatok indulhatnak

Kihirdették a Magyar Falu Program idei eredményeit, amelyeknek köszönhetően Aba és Sárszentágota is új járművet szerezhet be. A támogatás célja, hogy a vidéki településeken élők számára megkönnyítse a közszolgáltatásokhoz, egészségügyi ellátáshoz és közösségi programokhoz való hozzáférést. A nyár elején benyújtott pályázatok keretében mindkét önkormányzat sikerrel szerepelt a „Tanya- és falugondnoki gépjármű beszerzése” című kiíráson. A döntés értelmében egy-egy 9 személyes, kerekesszékes rámpával felszerelt kisbusz beszerzésére kaptak támogatást.

A Magyar Falu Program sikeresen támogatja a kistelepüléseket!

A falugondnoki szolgálatok beindítása mindkét település számára komoly előrelépést jelent: nemcsak az idősek és rászorulók ellátását könnyíti meg, hanem a helyi közösségi életet is erősíti. A Magyar Falu Program a kisebb települések életminőségének javítását célozza – ilyen fejlesztések révén válik a vidék élhetőbbé és összetartóbbá. Aba és Sárszentágota most közösen bizonyítja: a tudatos fejlesztés, az együttműködés és a helyi elkötelezettség kézzel fogható eredményeket hoz a mindennapokban.