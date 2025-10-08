október 8., szerda

Koppány névnap

17°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sikeres a program

1 órája

Kisbusszal bővül Aba és Sárszentágota önkormányzata: új falugondnoki szolgálatok indulhatnak

Címkék#magyar falu#Tanya-és falugondnoki gépjármű beszerzés#pályázat

Egy-egy kilencszemélyes, akadálymentesített kisbusszal gazdagodik az önkormányzat, és lehetőség nyílik a falugondnoki szolgálatok elindítására is. Magyar Falu Programba Aba és Sárszentágota település pályázott sikerrel a „Tanya- és falugondnoki gépjármű beszerzése” című kiírásra.

Bokányi Zsolt
Kisbusszal bővül Aba és Sárszentágota önkormányzata: új falugondnoki szolgálatok indulhatnak

A Magyar Falu Program sikeresen támogatja a kistelepüléseket!

Forrás: Magyar Falu Program

Kihirdették a Magyar Falu Program idei eredményeit, amelyeknek köszönhetően Aba és Sárszentágota is új járművet szerezhet be. A támogatás célja, hogy a vidéki településeken élők számára megkönnyítse a közszolgáltatásokhoz, egészségügyi ellátáshoz és közösségi programokhoz való hozzáférést. A nyár elején benyújtott pályázatok keretében mindkét önkormányzat sikerrel szerepelt a „Tanya- és falugondnoki gépjármű beszerzése” című kiíráson. A döntés értelmében egy-egy 9 személyes, kerekesszékes rámpával felszerelt kisbusz beszerzésére kaptak támogatást.

Magyar Falu Program
A Magyar Falu Program sikeresen támogatja a kistelepüléseket! 

Sikeres a Magyar Falu Program

A falugondnoki szolgálatok beindítása mindkét település számára komoly előrelépést jelent: nemcsak az idősek és rászorulók ellátását könnyíti meg, hanem a helyi közösségi életet is erősíti. A Magyar Falu Program a kisebb települések életminőségének javítását célozza – ilyen fejlesztések révén válik a vidék élhetőbbé és összetartóbbá. Aba és Sárszentágota most közösen bizonyítja: a tudatos fejlesztés, az együttműködés és a helyi elkötelezettség kézzel fogható eredményeket hoz a mindennapokban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu