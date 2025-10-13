Magukra hagyott gyermekek

Életveszélyes helyzet alakult ki 1885. októberében. A Székesfehérvár és Vidékea következő hajmeresztő történetről számolt be október 13-án.

„Magukra hagyott gyermekek. Martonvásárhoz közel levő Csirip pusztán a napokban majdnem végzetes szerencsétlenség történt. Mialatt Horváth István feleségével együtt a földeken dolgozott, otthon maradt két gyermekük böléndeket evett. A szülők teljesen eszméletlenül elkábulva találták őket, de a gyors orvosi segély folytán jobban lettek.

Megbüntették a kizsákmányolót

Ma már nehezebb lenne perbe fogni bárkit, pusztán azért, mert vasár- és ünnepnap is dolgozni kell, de 1895-ben erre még más szabályok vonatkoztak, derül ki az október 13-i számból, illetve a Megemlékezzél róla, hogy ünnepeket Szentelj! című cikkből.

„Spitzer Ármin csurgói haszonbérlő úgy látszik, hogy éppen az ellenkezőjét teszi ennek, — mert a csurgói ref. egyház presbyteriuma följelentette nevezettet a megyeihatóságnál, hogy nála a béresnek, cselédségnek nincsen se ünnepe, se vasárnapja, —ezeken is úgy dolgoztat velök, akár a köznapokon. A megyei közigazgatási bizottság ma nap tartott ülésében kiadta ez ügyet illetékes intézkedés végett, a megye alispánjának.

Leütött lakatok és a rejtély

Volt egy rendkívül megbízható gyár, ami rendkívül megbízható zárakat készített. Valaki azonban többet tudott erővel, mint ésszel, és leverte a lakatokat. Hogy mi ebben a rejtély? Az majd kiderül a Székesfehérvár és Vidéke újság Rejtélyes eset című cikkéből

„Marschall Nándor hentes, Schlammadinger Alajos vaskereskedő, Csapó István és Lövi F. József lisztkereskedők amint ma reggel boltjaikat kinyitották, azt tapasztalták, hogy a boltajtó keresztvasára alkalmazott Wertheim-lakat le van ütve. Marschall és Csapó üzletének ajtajára a hiányzó avult lakatok helyett újdon új Wertheimlakatok voltak helyezve. A rendőrség azonnal hozzálátott a nyomozáshoz; azt megállapították, hogy a betörők Csapó István boltjába be is hatoltak, a pénzes fiókot kihúzták, de az ebben levő aprópénzt, s több rendbeli váltót nem tartották érdemesnek magukkal vinni. Az eset felől többféle vélemény van; az egyik rész azt vitatja, hogy a betörési eseteket jókedvű fiatal emberek idézték elő, akik az aluszékony éjjeli boltőröket akarták kijátszani s a rendőrséget bosszantani; a másik nézet szerint csakugyan betörni s rabolni akartak s az új Wertheim-lakatokat azért tették a boltajtóra, nehogy a boltőrök észrevegyék a lakatok hiányát s föllármázzák a rendőrséget. A vizsgálat már kiderítette azt, hogy az új lakatokat hol vásárolták s az itt nyert személyleírás alapján folytatja most a rendőrség a vizsgálatot.