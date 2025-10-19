október 19., vasárnap

Elképesztő fotók

33 perce

Csoda az M7-esen: Az éj leple alatt készült el a „velencei szörny" - ezt látni kell! (galéria)

Címkék#Budapest#M7-es autópálya#mkif#Velence#híd#Balaton#forgalom

Micsoda hír! Rekordsebességgel, a tervezettnél 6 órával hamarabb fejezte be az MKIF a velencei gyalogos-kerékpáros híd beemelési munkálatait az M7-es autópályán! A forgalomkorlátozást feololdották, zavartalanul megindulhatott a forgalom.

Feol.hu

​A szombatról vasárnapra virradó éjjel került a helyére a 193 tonnás, 80 méteres velencei gyalogos-kerékpáros híd utolsó elemei az M7-es autópályán. A szakemberek a "csoda" ígéretének megfelelően már vasárnap reggel 6:14-kor végeztek, így a tervezetnél 6 órával előtt megindulhatott a forgalom az M7-esen mindkét irányban. A Balaton és Budapest felé  ismét két sávon, zavartalanul haladhat a forgalom.

Lenyűgöző felvételek az éjszakai munkáról, amikor a 193 tonnás, 80 méteres velencei gyalogos-kerékpáros híd utolsó elemei a helyére kerültek az M7-es autópályán
Lenyűgöző felvételek az éjszakai munkáról. Rekordidő alatt végeztek az M7-es új hídjával! 
Fotó: MKIF

Az MKIF reggeli közleményében kiemeli, a szakemberek a következő hetekben még tovább dolgoznak majd az éjszaka folyamán beemelt elemeken, illetve a hídfők környezetének rendbetételén is. Fontos megjegyezni azt is, hogy a meglévő korlátozások mellett a régi híd továbbra is biztonságos.

(Galéria a képre kattintva!)

Az éj leple alatt készült el a „velencei szörny"

Fotók: MKIF

 

 

