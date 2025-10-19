Csoda az M7-esen: Az éj leple alatt készült el a „velencei szörny" - ezt látni kell! (galéria)

​A szombatról vasárnapra virradó éjjel került a helyére a 193 tonnás, 80 méteres velencei gyalogos-kerékpáros híd utolsó elemei az M7-es autópályán. A szakemberek a "csoda" ígéretének megfelelően már vasárnap reggel 6:14-kor végeztek, így a tervezetnél 6 órával előtt megindulhatott a forgalom az M7-esen mindkét irányban. A Balaton és Budapest felé ismét két sávon, zavartalanul haladhat a forgalom.

Lenyűgöző felvételek az éjszakai munkáról. Rekordidő alatt végeztek az M7-es új hídjával!

Fotó: MKIF

Az MKIF reggeli közleményében kiemeli, a szakemberek a következő hetekben még tovább dolgoznak majd az éjszaka folyamán beemelt elemeken, illetve a hídfők környezetének rendbetételén is. Fontos megjegyezni azt is, hogy a meglévő korlátozások mellett a régi híd továbbra is biztonságos.

(Galéria a képre kattintva!)