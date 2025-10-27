Gigadugó az M7-esen, aki teheti, kerüljön!

​Az M1-M7 autópálya figyelő csoporttól érkezett figyelmeztetés szerint az utazóknak érdemes már jóval korábban alternatív útvonalat keresni. ​A Budapest felé vezető oldalon, az M0-ás felhajtónál teljes pályazár van érvényben. A korlátozás oka, hogy a helyszínen terelést építenek ki, és ennek keretében betonelemeket emelnek ki az autópálya közepéről, a forgalmat a szervízútra terelik, egyetlen sávon halad tovább. Mint írják, hatalmas a dugó, úgyhogy érdemes már Tárnok előtt lejönni a pályáról. A bejegyzésben hozzáteszik, hogy a Balaton irányába tartó oldalon is korlátozásra kell számítani, ahol szintén munkálatok zajlanak. A kiírás szerint a korlátozás körülbelül 16 óráig tarthat.

Terelés építése miatt hatalmas a torlódás az M7-es autópályán, az M0-ás felhajtónál.

Fotó: Illusztráció: Pixabay