Gigadugó az M7-esen, aki teheti, kerüljön!

Címkék#M7-es autópálya#szervízút#terelés#autópálya#dugó#betonelem#pályazár

Súlyos forgalmi akadályok alakultak ki az M7-es autópályán a Budapest felé tartó oldalon, az M0-ás felhajtó közelében, ahol pályazár lépett életbe építési munkálatok miatt. Az információkat az M1-M7 Facebook-csoportban közölték.

Feol.hu

​Az M1-M7 autópálya figyelő csoporttól érkezett figyelmeztetés szerint az utazóknak érdemes már jóval korábban alternatív útvonalat keresni. ​A Budapest felé vezető oldalon, az M0-ás felhajtónál teljes pályazár van érvényben. A korlátozás oka, hogy a helyszínen terelést építenek ki, és ennek keretében betonelemeket emelnek ki az autópálya közepéről, a forgalmat a szervízútra terelik, egyetlen sávon halad tovább. Mint írják, hatalmas a dugó, úgyhogy érdemes már Tárnok előtt lejönni a pályáról. A bejegyzésben hozzáteszik, hogy a Balaton irányába tartó oldalon is korlátozásra kell számítani, ahol szintén munkálatok zajlanak. A kiírás szerint a korlátozás körülbelül 16 óráig tarthat.

Terelés építése miatt hatalmas a torlódás az M7-es autópályán, az M0-ás felhajtónál. Mutatjuk a részleteket.
Fotó:  Illusztráció: Pixabay

 

 

