október 1., szerda

Malvin névnap

13°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ezt ne hagyja ki!

1 órája

Eddig nem látott videó: így született meg a közel 200 tonnás velencei monstrum

Címkék#Budapest#MKIF#éjszaka#autópálya#Velence#híd#M7

Így született a velencei „szörnyeteg” éjszaka. Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) látványos videón mutatta be azt az elképesztő munkát az M7-esen, amely a 193 tonnás, 80 méter hosszú híd beemeléséről szól.

Feol.hu

​Az MKIF szakemberei a hétvégén az M7-es autópálya velencei szakaszán hajtották végre az éjszakai akciót. A kivitelezés miatt – mint ismert – az M7-es autópálya egy szakaszát is lezárták, ami új forgalmi rend bevezetését is jelentett. A munka oroszlánrészét, a hatalmas méretű új Velencei gyalogos-kerékpáros híd első elemeit szombatról vasárnapra virradó éjjel végzeték. 

Brutális beruházás, látványos éjszakai akció. Emiatt dolgoztak az MKIF munkatársai az M7-es autópálya velencei szakaszán.
Brutális beruházás, látványos éjszakai akció az M7-esen.
Fotó: MKIF

A rendkívül látványos munkáról pedig a fotók után megérkezett a videó is. Így emelték a helyére a Budapest felé vezető oldalon a híd elemeit. Mutatjuk a videót!

M7: Kíváncsi a végeredményre?

A tervek szerint év végére elkészülhet és teljes pompájában ragyoghat az M7-es új hídja. Hozzuk a látványtervet, így nézhet majd ki.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu