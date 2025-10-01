1 órája
Eddig nem látott videó: így született meg a közel 200 tonnás velencei monstrum
Így született a velencei „szörnyeteg” éjszaka. Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) látványos videón mutatta be azt az elképesztő munkát az M7-esen, amely a 193 tonnás, 80 méter hosszú híd beemeléséről szól.
Az MKIF szakemberei a hétvégén az M7-es autópálya velencei szakaszán hajtották végre az éjszakai akciót. A kivitelezés miatt – mint ismert – az M7-es autópálya egy szakaszát is lezárták, ami új forgalmi rend bevezetését is jelentett. A munka oroszlánrészét, a hatalmas méretű új Velencei gyalogos-kerékpáros híd első elemeit szombatról vasárnapra virradó éjjel végzeték.
A rendkívül látványos munkáról pedig a fotók után megérkezett a videó is. Így emelték a helyére a Budapest felé vezető oldalon a híd elemeit. Mutatjuk a videót!
M7: Kíváncsi a végeredményre?
A tervek szerint év végére elkészülhet és teljes pompájában ragyoghat az M7-es új hídja. Hozzuk a látványtervet, így nézhet majd ki.