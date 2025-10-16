október 16., csütörtök

Gál névnap

16°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

44 perce

Lezárják az M7-es autópályát: mutatjuk, mikor és hol, durva dugó jöhet! (térkép, videó)

Címkék#forgalom#Balaton#M7-es autópálya#MKIF#kerékpáros híd#hídépítés#lezárás#Tessely Zoltán#parkolás

14 órás lezárásra kell készülniük az autósoknak a sztrádán. Újabb üteméhez érkezik a velencei új gyalogos- és kerékpáros híd építése az M7-es autópályán. Ezzel az ütemmel már végig fog érni a két oldal, és teljes valójában láthatjuk az átkelőt. A beruházás jelentőségét mutatja, hogy Tessely Zoltán országgyűlési képviselő is a helyszínen tekintette meg az építkezést.

Feol.hu
Lezárják az M7-es autópályát: mutatjuk, mikor és hol, durva dugó jöhet! (térkép, videó)

Legyünk óvatosak a tereléseknél, a lezárásoknál.

Fotó: KZ

A velencei új gyalogos- és kerékpáros híd építése miatt megváltozik a forgalmi rend az M7-es autópálya velencei szakaszán, amelyet sokan csak "velencei szörnyetegként" emlegetnek. A lezárásra október 18-án, szombaton 22 órától várhatóan vasárnap 12 óráig kerül sor a sztráda Balaton felé vezető oldalán a 44-es és a 46-os kilométerek között. A részletekkel kapcsolatban az MKIF adott ki tájékoztatást:

14 órás lezárásra kell készülniük az autósoknak a sztrádán. Az M7-es "velencei szörnyetegként" emlegetett monstrum újabb üteméhez ér.
Az M7-esen kíván utazni, annak érdemes jóval a megszokottnál több időt rászánnia az útra
Fotó: MKIF

 

A fent említett időszakban a forgalmat a Budapest felé vezető oldal belső sávjára terelik át. Ez azt jelenti, hogy az éjszakai munkavégzés ideje alatt a forgalom a Balaton felé mindössze 1 sávon haladhat majd, míg a főváros irányába 2 sávot biztosítanak az utazók számára. A terelésben a megengedett legnagyobb sebesség 80 km/h! A korlátozás ideje alatt lezárásra kerül a Velencei pihenőhely és a csomópont is!

 – tették hozzá.
Fontos megjegyezni, hogy aki ezen a szakaszon tervez utazni, érdemes jóval a megszokottnál több időt rászánnia az útra.

M7: Parkolódíj és hídépítés

Az elvégzett műszaki vizsgálatok szerint a régi híd felújítása drágább lett volna, mint egy új megépítése, ráadásul a szerkezet mérete miatt az M7-es autópálya 2027-ben induló bővítése során a kiszélesített pálya már nem férne el alatta, ezért volt szükség az új átkelőre.

​Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője a munkálatokkal kapcsolatban egyedülálló technológiáról beszélt videójában. Emellett kategorikusan cáfolta azokat a híreket Krausz György, Velence polgármestere mellett állva, miszerint az autópálya északi és déli részén is található egy-egy parkolónál díjat szeretne beszedni az önkormányzat.

Óvatosan a terelésnél, több baleset is történt

MKIF videóval hívja fel a figyelmet a terelések életveszélyére, a szabályok betartására.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu