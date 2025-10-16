Lezárják az M7-es autópályát: mutatjuk, mikor és hol, durva dugó jöhet! (térkép, videó)

A velencei új gyalogos- és kerékpáros híd építése miatt megváltozik a forgalmi rend az M7-es autópálya velencei szakaszán, amelyet sokan csak "velencei szörnyetegként" emlegetnek. A lezárásra október 18-án, szombaton 22 órától várhatóan vasárnap 12 óráig kerül sor a sztráda Balaton felé vezető oldalán a 44-es és a 46-os kilométerek között. A részletekkel kapcsolatban az MKIF adott ki tájékoztatást:

Az M7-esen kíván utazni, annak érdemes jóval a megszokottnál több időt rászánnia az útra

Fotó: MKIF

A fent említett időszakban a forgalmat a Budapest felé vezető oldal belső sávjára terelik át. Ez azt jelenti, hogy az éjszakai munkavégzés ideje alatt a forgalom a Balaton felé mindössze 1 sávon haladhat majd, míg a főváros irányába 2 sávot biztosítanak az utazók számára. A terelésben a megengedett legnagyobb sebesség 80 km/h! A korlátozás ideje alatt lezárásra kerül a Velencei pihenőhely és a csomópont is!

Fontos megjegyezni, hogy aki ezen a szakaszon tervez utazni, érdemes jóval a megszokottnál több időt rászánnia az útra.

M7: Parkolódíj és hídépítés

Az elvégzett műszaki vizsgálatok szerint a régi híd felújítása drágább lett volna, mint egy új megépítése, ráadásul a szerkezet mérete miatt az M7-es autópálya 2027-ben induló bővítése során a kiszélesített pálya már nem férne el alatta, ezért volt szükség az új átkelőre.

​Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője a munkálatokkal kapcsolatban egyedülálló technológiáról beszélt videójában. Emellett kategorikusan cáfolta azokat a híreket Krausz György, Velence polgármestere mellett állva, miszerint az autópálya északi és déli részén is található egy-egy parkolónál díjat szeretne beszedni az önkormányzat.

Óvatosan a terelésnél, több baleset is történt

MKIF videóval hívja fel a figyelmet a terelések életveszélyére, a szabályok betartására.