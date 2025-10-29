1 órája
Az M200-as autóút megépítése miatt sokaknak nincs maradásuk a jelenlegi ingatlanjaikon
Egyre inkább közeledik az M200-as autóút kivitelezésének időpontja, amely megyénk több települését is érinti. A gigaberuházás részleteiről az illetékesek lakossági fórumok keretében tájékoztatják a helyieket. Legutóbb Szabadbattyánban jártak.
Mint az ismeretes a M200-as autóút egy tervezett magyarországi gyorsforgalmi út, melynek célja, hogy tehermentesítse az M0-ást és összekapcsolja az M1-es, valamint az M7-es autópályát Székesfehérvár térségében, majd Sárbogárdtól az M8-as hálózatába kapcsolódjon.
A tervek szerint az M200-as út tervezett nyomvonala az M1-es autópályától indul Székesfehérvár nyugati elkerülőjéig és egy 110 km/h sebességre alkalmas 2×2 sávos autóút épül ki a projekt során, melynek kezdete várhatóan 2027., befejezte pedig 2030.
Ahogy az a szerdai szabadbattyáni fórumon elhangzott a beruházás négy szakaszból áll, melyek közül a harmadik szakasz érinti a szabadbattyániakat, közülük is leginkább azokat, akik a település Emmaróza részén élnek az Ezerjó dűlő és a Muskotály dűlő között. Nekik a telkeik egy részéről vagy annak egészéről kell majd lemondaniuk az útépítés miatt, ami érthetően sokakban kérdéseket vetett fel.
Kérdések az M200-as kapcsán
A helyiek mindenekelőtt azt szerették volna tudni, hogy az az ingatlan, ahol ők élnek érintett e, mert erről eddig állításuk szerint nem volt információjuk. Ezt egy kivetített térképen, mely a helyrajzi számokat is jelölte megtudhatták.
Emellett arra irányuló kérdések is voltak, hogy hogyan fog zajlani a folyamat? Mi alapján döntik el, hogy egy-egy telek mennyit ér és, ha úgy adódna, mennyi idejük van a költözésre?
A tájékoztatás szerint az építési engedély decemberre várhatóan meglesz, így az érintett ingatlantulajdonosok 2026-ban várhatnak értesítést, illetve az ingatlanjaik egyedi felmérése után az állam tesz egy adás-vételi ajánlatot az adott telekért vagy telekrészért.
A fórumon az is elhangzott, hogy a kivitelezéshez szükséges a településrendezési tervek módosítása.
Az önkormányzatnak nincs beleszólása!
Sokan a jelenlévő kivitelezést ismertető fél mellett Kovács Péter polgármestertől is választ várták, ám, mint azt elmondta: mivel gazdasági ingatlanokról van szó és ennek az autóútnak a megépítése még jóval korábban lett elfogadva, az önkormányzatnak vajmi kevés a beleszólása a projekt megvalósulásába vagy annak módjába. Hangoztatta, ő csak abban bízik, hogy az érintettek a lehető legkevesebb kárral vészelik át az útépítést.
Szabadbattyán mellett a térségben érintett még Sárkeresztes, Iszkaszentgyörgyöt, Sárbogárd és Moha is. Utóbbi településen éppen a napokban tartottak egy hasonló lakossági fórumot, melyen kiderült, hogy a település Iszkaszentgyörgy felőli részét érinti az útépítés, mely kettészeli a jelenlegi Szentgyörgyi utat, ami ugyan megmarad, de nem ebben a formában: felüljáróként lesz átépítve, s alatta fut majd az M200-as gyorsforgalmi.
