Az M200-as autóút megépítése miatt sokaknak nincs maradásuk a jelenlegi ingatlanjaikon

Kérdések az M200-as kapcsán

A helyiek mindenekelőtt azt szerették volna tudni, hogy az az ingatlan, ahol ők élnek érintett e, mert erről eddig állításuk szerint nem volt információjuk. Ezt egy kivetített térképen, mely a helyrajzi számokat is jelölte megtudhatták.

Emellett arra irányuló kérdések is voltak, hogy hogyan fog zajlani a folyamat? Mi alapján döntik el, hogy egy-egy telek mennyit ér és, ha úgy adódna, mennyi idejük van a költözésre?

A tájékoztatás szerint az építési engedély decemberre várhatóan meglesz, így az érintett ingatlantulajdonosok 2026-ban várhatnak értesítést, illetve az ingatlanjaik egyedi felmérése után az állam tesz egy adás-vételi ajánlatot az adott telekért vagy telekrészért.

A fórumon az is elhangzott, hogy a kivitelezéshez szükséges a településrendezési tervek módosítása.

Forrás: feol.hu

Az önkormányzatnak nincs beleszólása!

Sokan a jelenlévő kivitelezést ismertető fél mellett Kovács Péter polgármestertől is választ várták, ám, mint azt elmondta: mivel gazdasági ingatlanokról van szó és ennek az autóútnak a megépítése még jóval korábban lett elfogadva, az önkormányzatnak vajmi kevés a beleszólása a projekt megvalósulásába vagy annak módjába. Hangoztatta, ő csak abban bízik, hogy az érintettek a lehető legkevesebb kárral vészelik át az útépítést.