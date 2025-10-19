Egészen elképesztő miért állt le a forgalom az M1-es autópályán – videóval

Az M1-es autópálya bővítése miatt eleve fokozott figyelmet igényel a közlekedés ezen a szakaszon, a pénteki események azonban rávilágítottak arra, milyen gyorsan kialakulhat az úgynevezett fantomdugó. Ez az a jelenség, amikor egy-egy jármű indokolatlan lassítása vagy megállása láncreakciót indít el: a mögötte haladók fékezni kényszerülnek, a forgalom ritmusa megszakad, és a torlódás akár kilométerekkel hátrébb is érezhetővé válik.

Az M1-es autópálya torlódásait gyakran nem is baleset okozza!

Az M1-es autópálya hazánk egyik legforgalmasabb útvonala, így egy ilyen „láthatatlan” forgalmi akadály rövid időn belül több ezer autóst érinthet. A jelenség pénteken is ezt bizonyította: a forgalom leállása után perceken belül kilométeres sorok alakultak ki, és az autósok hosszú várakozásra kényszerültek, noha semmilyen baleset nem történt - látható az MKIF videójában.

A helyzetet a forgalomirányítás munkatársai azonnal észlelték, és rögtön értesítették a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrséget, akik gyorsan intézkedtek. A beavatkozásnak köszönhetően a forgalom rövid időn belül helyreállt, de az eset ismét felhívta a figyelmet arra, milyen fontos a felelősségteljes vezetés az M1-es autópályán – és minden más úton is.