Fantomdugó

39 perce

Egészen elképesztő miért állt le a forgalom az M1-es autópályán – videóval

Pénteken délután szinte teljesen lelassult, majd több szakaszon meg is állt a forgalom az M1-es autópályán. Az eset különlegessége, hogy sem baleset, sem műszaki hiba, sem útjavítás nem indokolta a torlódást az M1-es autópálya szakaszán. A forgalomkamerák felvételei alapján több jármű is egyszerűen megállt az autópálya különböző pontjain, minden látható ok nélkül – ezzel percek alatt hatalmas dugót okozva.

Feol.hu

Az M1-es autópálya bővítése miatt eleve fokozott figyelmet igényel a közlekedés ezen a szakaszon, a pénteki események azonban rávilágítottak arra, milyen gyorsan kialakulhat az úgynevezett fantomdugó. Ez az a jelenség, amikor egy-egy jármű indokolatlan lassítása vagy megállása láncreakciót indít el: a mögötte haladók fékezni kényszerülnek, a forgalom ritmusa megszakad, és a torlódás akár kilométerekkel hátrébb is érezhetővé válik.

M1-es autópálya
Az M1-es autópálya torlódásait gyakran nem is baleset okozza!
Forrás: kemma-hu/archív

Dugó az M1-es autópályán – nem kell hozzá baleset!

Az M1-es autópálya hazánk egyik legforgalmasabb útvonala, így egy ilyen „láthatatlan” forgalmi akadály rövid időn belül több ezer autóst érinthet. A jelenség pénteken is ezt bizonyította: a forgalom leállása után perceken belül kilométeres sorok alakultak ki, és az autósok hosszú várakozásra kényszerültek, noha semmilyen baleset nem történt - látható az MKIF videójában. 

A helyzetet a forgalomirányítás munkatársai azonnal észlelték, és rögtön értesítették a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrséget, akik gyorsan intézkedtek. A beavatkozásnak köszönhetően a forgalom rövid időn belül helyreállt, de az eset ismét felhívta a figyelmet arra, milyen fontos a felelősségteljes vezetés az M1-es autópályán – és minden más úton is.

A közlekedés valóban egyfajta társasjáték – ahol minden résztvevő együttműködése szükséges a biztonságos célba éréshez. A pénteki fantomdugó ismét bizonyította, hogy a felelősségteljes döntéseknek milyen hatalmas szerepe van az autópályán közlekedők mindennapjaiban. Az M1-es autópálya forgalma csak akkor lehet zavartalan, ha minden sofőr tisztában van azzal: a legkisebb hibás mozdulat is dominóhatást indíthat el.

 

