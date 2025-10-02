Itt a vészhelyzeti megoldás az M1-esen, ami kihúzhat a bajból

Miközben gőzerővel zajlik az MKIF által végzett M1-es autópálya munkálatai, a Kormány a terhek enyhítése érdekében jelentős kompenzációt is bevezet. Mutatjuk az új elemet, ami jól jöhet a baleseteknél a dugók elkerülése végett.

Elkészült az M1-es autópálya mentőöve.

Fotó: MKIF Zrt. / Jánosa Bence

​A bővítésben érintett szakaszokon elkészült a forgalomkritikus új elem: a vészhelyzeti leállóöblök

– számolt be Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) Facebook-oldalán.

Bejegyzésükben arról írnak, hogy az új, ideiglenes 2+1+1 terelési rend részeként mostantól a belső elválasztósávban, a külső sáv mellett, valamint a munkaterület szélén kialakított öblök is igénybe vehetők, melynek célja, a bővítés ideje alatt, műszaki hiba vagy bármilyen probléma esetén a sofőrök a lehető leggyorsabban el tudják hagyni az aktív forgalmi sávokat. Ez nemcsak a torlódásokat előzi meg, de az öblöket kiegészítve a mérnökségeken 0-24 órában kamionmentő is készenlétben áll majd.

Jön a kedvezményes autópálya-matrica az M1-esen

A pár héttel ezelőtt jelentette be a Kormány, hogy kedvezményes autópálya-matricát kapnak 2026-ban azok, akik az M1-es felújítása miatt mindennapjaikban többletterhet viselnek. Mindez nagy könnyebbséget jelent a Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyékben élőknek.