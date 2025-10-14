Ez betesz a forgalomnak Budapest felé: Így kerüld el az óriási dugót holnap!

​Aki rendszeresen használja az M1-est, tudja, hogy bővítési munkák eddig is próbára tették az autósok idegeit. Az MKIF most újabb, kritikus forgalomváltozásokat jelentett be, amelyekre mindenkinek fel kell készülnie. Szerdán kora reggeltől ugyanis jelentős munkálatok kezdődnek a Budapest felé vezető oldalon.

Erre jobb, ha lélekben is felkészülnek az M1-es autópályán közlekedők!

Fotó: Illusztráció: Pixabay

​M1-es autópálya: Mikor és hol?

​Az M1 bővítéséhez kapcsolódó forgalomtechnikai munkálatok miatt korlátozásra kell számítani október 15-én, szerdán, várhatóan 9 órától a főváros felé vezető oldalon. A korlátozás bevezetése után a forgalom a 54-es kilométerkőtől kezdődően már csak egyetlen sávon haladhat az M0-ás autópálya és Budapest irányába – közölte az MKIF kedden este üzenetben, töltőállomások és pihenőhelyek is zárva lesznek.

Aki a terelés kiépítése után az országhatár felé vezető oldalra átterelt sávban közlekedik, számukra az első elérhető lehajtási lehetősége az M1-M0 csomópont lesz, tehát az 54-es és a 19-es km-ek közötti csomópontok, pihenőhelyek és töltőállomások nem lesznek elérhetőek az átterelt sávból. Az átterelt sávban műszaki vagy bármilyen probléma esetén a 2 kilométerenként kialakított vészhelyzeti leállóöblöket használhatják. A munkavégzés ideje alatt megnövekedett menetidőre és torlódásra kell számítani!