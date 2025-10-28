1 órája
Lézertechnológia, ami a fehérvári iskolai oktatás részévé válik (galéria)
Október 28-án délután lézervágó berendezések bemutatása, illetve jelképes átadása történt az Alba Innovár nagytermében. A különleges berendezésekkel tovább bővülhetnek az okostantermekben végzett oktatási tevékenységek. Az eseményen a támogató cég, a Denso vezetői is jelen voltak.
Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap
Egy különleges lézertechnológia, illetve az azt alkalmazó berendezés válhat a fehérvári általános, illetve a középiskolai oktatás részévé. A lézervágó gépet október 28-án be is mutatták az Alba Innovár nagytermében, ahol nem csak a város és a támogatott iskolák vezetői voltak jelen, hanem a támogató cég, a Denso első emberei is.
Szórakozva tanulnak a fiatalok
– Az Alba Innovár egy olyan digitális tudásközpont, ahol úgy tanítanak és nevelnek, hogy közben a fiatalok szórakoznak is, és közben olyan technológiákkal ismerkedhetnek meg, ami az ő mindennapjaiknak talán már ma is része, de a jövőben egészen biztos hogy az lesz. Fehérvár mindig számíthat az ipari szereplők, akár a KKV-k támogatására, segítségére. Így van ez most is, hiszen a Denso az egyik legnagyobb foglalkoztatója és adófizetője a városnak, és az ő szerepvállalására szerencsére számíthatunk az Alba Innovár működtetésében, fejlesztésében is. Most éppen egy lézervágó átadása előtt állunk, de korábban megkapta ezt a berendezést már több fehérvári általános iskola is. A cél az, hogy a sok elméleti oktatási tevékenység mellett, több gyakorlattal is találkozzanak a fiatalok, a diákok, lehetőleg a legkülönbözőbb szakterületekről a legkorszerűbb technológiai eszközöket is kézbe vehessék, kipróbálhassák, programozhassák – mondta Cser-Palkovics András.
A polgármester hozzátette:
Mindenki hozzájuthat a lehetőségekhez
– A cél az, hogy minden fehérvári iskola tanulója, diákja számára ezeket a technológiai lehetőségeket, illetve a digitális jelen- és jövőképet megismertessük, és mindenki, szociális helyzettől függetlenül hozzájuthasson ezekhez a lehetőségekhez – mondta a városvezető.
– Az Alba Innovár Okostanterem Program immár 5 éve folyamatosan megy és 18 iskolát már elért. Mióta elkezdtük, azóta még újabb technológiák érkeztek, mint például a lézervágó, ami megnyitja a kreativitás lehetőségét a gyerekek előtt. Valójában, ahogy a neve is sugallja, lézerrel tud vágni, de nem csak vágni tud, hanem gravírozni is, ezért nagyon sokoldalúan lehet használni, sík felületekre éppúgy mint domborúakra, legyen az fa, üveg vagy fém – fogalmazott Laufer Tamás, az Alba Innovár Digitális Élményközpont vezetője.
Fotók: Nagy Norbert / FMH
Kitalálják majd megvalósítják
A projektet támogató Denso képviseletében többen is érkeztek, köztük Bogár Gergely, a Denso Manufacturing Hungary vezérigazgató-helyettese, és Matsuki Kimihiro, a Denso elnöke.
– Azért esett a választás éppen a lézervágó berendezésre, mert ez a gép képes megalkotni bármit, amit a gyerekek elképzelnek, legyenek azok egyszerű képek, vagy akár szövegek. És mivel mi a gyártó cégtől érkeztünk, mi nap mint nap átéljük, hogy milyen jó értéket teremteni, illetve hogy kreálni valamit, ezért nagyon jó a gyerekeknek is megtapasztalni azt, hogy amit kitalálnak azt meg is valósíthatják – fogalmazott a cég elnöke.
A Denso a gépeket már több oktatási intézményhez eljuttatta, így a megjelentek láthatták képsorozatok segítségével, hogy milyen pozitív volt a lézervágók fogadtatása a Hétvezér, a II. Rákóczi Ferenc, az István Király és a Munkácsy Mihály Általános Iskolában.
